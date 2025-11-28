Pýtate sa, lebo ste hlúpa: Novinárka Trumpovi položila jednoduchú otázku, ten jej vulgárne nadával. Video obletelo svet

Americký prezident pokračuje v urážaní novinárok.

Americký prezident Donald Trump nazval vo štvrtok reportérku hlúpou, čím navýšil sériu urážok, ktoré v médiách často uštedruje ženám, keď sa mu nepáčia ich otázky.

„Ste hlúpa? Ste hlúpy človek?“ opýtal sa Trump a prerušil reportérku, keď sa ho počas tlačovej besedy v jeho floridskom sídle opýtala na preverovanie Afgancov v Spojených štátoch.

V stredu boli neďaleko Bieleho domu postrelení dvaja príslušníci Národnej gardy, z ktorých jeden v piatok svojim zraneniam podľahol. Útočníkom bol údajne afganský občan, ktorého do Spojených štátov evakuovali po náhlom stiahnutí amerických síl z Afganistanu v roku 2021.

Reportérka sa Trumpa opýtala, prečo obviňuje svojho predchodcu Joea Bidena, keď niektorí predstavitelia jeho vlastnej administratívy tvrdia, že presídlení Afganci boli dôkladne preverení.

Opakoval, že je hlúpa

„Pretože ich sem pustili,“ odsekol Trump a zdvihol fotografiu amerického vojenského lietadla plného ľudí utekajúcich pred Talibanom, ktorý sa v Afganistane po odchode amerických síl znovu dostal k moci.

Prišli „spolu s tisíckami ďalších ľudí, ktorí by tu nemali byť, a vy sa vypytujete len preto, že ste hlúpa,“ povedal Trump reportérke.

Urážky a nevyberané reči sú charakteristickými znakmi Trumpovej éry, ale zdá sa, že americký líder si najčastejšie berie na mušku novinárky.

V stredu Trumpa rozčúlila správa v denníku The New York Times, v ktorej jej autorka naznačuje, že na šéfovi Bieleho domu sa začína prejavovať vysoký vek a únava. Trump redaktorku prestížneho denníka označil za „škaredú“.

Začiatkom novembra označil americký prezident jednu novinárku za „prasiatko“ a inú za „hrozného človeka“.

Habera ostro skritizoval Fica: Chodí sa pchať do zadku človeku, ktorý bombarduje našich susedov. Od…

