Pýtala som sa umelej inteligencie, ako úspešne ukončiť a zároveň začať nový rok: Dala mi praktické rady

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Tešíte sa na to, čo vám nový rok 2026 prinesie?

O pár dní tu máme koniec roka 2025 a začiatok 2026. Mnohí možno hodnotíte, čo sa vám podarilo a uvažujete nad tým, ako by ste chceli, aby vyzeral váš nový rok. Pomôcť vám s tým môže aj umelá inteligencia, ktorá vie presne, ako zavrieť jedny dvere a otvoriť ďalšie. 

Umelej inteligencii som položila otázku, čo mám urobiť, aby som úspešne ukončila starý rok a zároveň úspešne začala nový. ChatGPT mi do pár sekúnd ponúkol podrobný návod, ako to dosiahnuť.

Mala by som uzavrieť starý rok

Ako prvé mi poradil uzavrieť starý rok mentálne aj prakticky, čo podľa neho v praxi znamená urobiť si malé ročné upratovanie. Čiže vytriediť si emaily, vyčistiť mobil a počítač od zbytočných fotografií, videí a súborov, tiež si upratať pracovný priestor, pretože, ako uviedol, čistý priestor znamená jasnejšiu myseľ.

Ako druhú úlohu mi stanovil zastaviť sa a zhodnotiť rok. Podľa umelej inteligencie by som si mala napísať všetko, čo sa mi za rok 2025 podarilo, čo som zvládla aj napriek tomu, že to bolo ťažké, čo mi spôsobilo radosť a čo by som chcela nechať v tomto roku za sebou.

Ďalej by som mala uzavrieť nedokončené veci. Začať by som mala malými úlohami, ako napríklad odpísať na všetky správy, doplatiť faktúry a vybaviť úradné povinnosti.

K tomu, aby som sa pripravila na úspešný štart do nového roka, mi zas poradil pripraviť si pôdu na nový začiatok. Vraj by som si mala stanoviť 3 hlavné oblasti, na ktoré by som sa v budúcom roku chcela sústrediť. Či už je to kariéra, rodina, zdravie, alebo hľadanie nových zručností. Následne by som si pre každú oblasť mala stanoviť jeden jednoduchý, a hlavne realistický cieľ.

Zároveň by som si podľa AI mala vytvoriť drobný rituál na prvé dni v novom roku, ako napríklad ranná meditácia či krátka prechádzka. Tiež dodal, že by som sa mala o seba starať, pretože to je základ úspechu. Preto by som sa mala naučiť dopriať si oddych bez výčitiek.

Ilustračné foto: Freepik

Na záver mi dal ešte dva tipy

Ako prvé mi poradil urobiť si vision board – nástenku vízií. Čiže vytvoriť si napríklad koláž z fotografií toho, čo by som chcela budúci rok dosiahnuť a zažiť. Následne si dať túto nástenku vízií na pozadie počítača alebo mobilu, prípadne zavesiť na stenu k pracovnému stolu, aby som sa po celý rok na ňu pozerala a nezabúdala si tak plniť svoje ciele a sny.

Druhý tip bol na jeden papier napísať všetko, čo nechávam v tomto roku a neberiem so sebou do nového a na druhý papier, čo privítam v novom roku, pričom prvý papier mám roztrhať a druhý si nechať. Podľa AI je to veľmi jednoduché a účinné.

