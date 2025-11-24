Putinovi sa americký mierový plán pozdáva a mohol by byť riešením. Zo Švédska však Rusi dostali tvrdý odkaz

Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania, uviedol v pondelok ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom. S odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa o tom informovala stanica CNN, píše TASR.
Prezidenti Ruska a Turecka v telefonáte diskutovali o americkom mierovom pláne, pričom šéf Kremľa poznamenal, že verzia, ktorú Rusko preskúmalo „je v súlade s diskusiami na rusko-americkom samite na Aljaške“, ktorý sa uskutočnil v auguste tohto roka. „Potvrdil sa záujem Ruska o politické a diplomatické vyriešenie ukrajinskej krízy,“ uviedol Kremeľ.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že Rusko zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojeným štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili v nedeľu vo švajčiarskej Ženeve.
CNN konštatuje, že Kremeľ zrejme odkazuje na 28-bodový americký mierový návrh, ktorý USA predložili Ukrajine minulý štvrtok. Tento plán okrem iného predpokladá územné ústupky Ukrajiny či obmedzenie ukrajinskej armády na 600 000 vojakov. Na ukrajinskom území by sa taktiež nemali nachádzať žiadne jednotky NATO.
Švédi neuznajú žiadnu okupáciu
Švédsko neuzná nijakú ruskú okupáciu ukrajinských území. Vyhlásila to v pondelok švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová, informuje web Ukrajinská pravda. Stenergardová zdôraznila, že Ukrajina opakovane vyjadrila svoju ochotu súhlasiť s úplným a bezpodmienečným prímerím a so zapojením sa do rokovaní o mierovom riešení, zatiaľ čo Rusko tak neurobilo.
„Keďže Rusko nezmenilo svoj postoj, nezmenilo ho ani Švédsko, ani EÚ. Naším postojom zostáva, že v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru nemožno hranice meniť silou,“ zdôraznila šéfka švédskej diplomacie.
„Dovoľte mi, aby som to povedala jasne: Švédsko neuzná nezákonnú ruskú anexiu Krymu ani žiadnej inej časti územia Ukrajiny. Nebudeme odmeňovať agresiu,“ vyhlásila Stenergardová a dodala, že na ukrajinské ozbrojené sily sa nemôžu uvaľovať žiadne obmedzenia.
