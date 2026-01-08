Putin varuje Európu: Zahraničné jednotky na Ukrajine budú legitímny vojenský cieľ. Vyslať ich chcú dve krajiny

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Všetky takéto jednotky a zariadenia budú považované za legitímne vojenské ciele pre ruské ozbrojené sily. Tieto varovania boli opakovane vydané na najvyšších úrovniach a zostávajú platné,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová.
Zároveň uviedla, že „militaristické deklarácie“ tzv. koalície ochotných a Ukrajiny spoločne formujú „os vojny“ a ich plány sú „nebezpečné a deštruktívne“. Narážala tým na trojstrannú deklaráciu medzi Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou, podľa ktorej majú prvé dve spomenuté krajiny po nastolení prípadného prímeria v pláne umiestniť vojakov na ukrajinskom území.
Právne záruky aj vojaci na Ukrajine
Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov po utorkovom summite v Paríži pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré by boli uvedené do platnosti po uzavretí prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, len čo by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.
