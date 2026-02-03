Putin opäť bombardoval Ukrajincov v krutých mrazoch: Rusko znovu zaútočilo na Kyjev, ľudia trpia

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Útok prišiel v krutom mraze a jeho cieľom vraj bolo spôsobiť maximálne škody.

Rusko v utorok obnovilo masívne útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev. Udialo sa tak len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump hovoril o dohode s Vladimirom Putinom na zastavení úderov počas chladného počasia.

Nočné bombardovanie zasiahlo energetickú infraštruktúru a zranilo najmenej troch ľudí. Podľa šéfa kyjevskej vojenskej správy Tymura Tkačenka prišiel útok „v krutom mraze“ a jeho cieľom bolo spôsobiť maximálne škody. Teploty v hlavnom meste klesli až na mínus 17 stupňov Celzia, pričom ešte horšie podmienky hlásili z východoukrajinského Charkova.

Veľmi silné mrazy

Práve tam ruské ostreľovanie zranilo ďalších dvoch ľudí a donútilo úrady odpojiť kúrenie vo viac než 800 domácnostiach, aby sa zabránilo zamrznutiu celej siete. Obyvatelia boli vyzvaní, aby využívali tzv. „nedobytné body“, kde sa môžu zohriať. V Charkove teplota v noci klesla až na mínus 23 stupňov.

Obnovené útoky prichádzajú v čase, keď sa Washington snaží sprostredkovať mierové rokovania. Prvé kolo rozhovorov v Abú Zabí však neprinieslo prelom a druhé kolo má odštartovať v stredu. Prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v pondelok hovoril o náznakoch deeskalácie, ktoré mali budovať dôveru. Realita na fronte však vyzerá inak.

Foto: SITA/AP

Jednou z hlavných prekážok mieru zostáva územie. Moskva trvá na úplnej kontrole Donbasu, čo Kyjev kategoricky odmieta. Ukrajinská strana varuje, že akékoľvek ústupky by len povzbudili ďalšiu ruskú agresiu.Takmer štyri roky po začiatku invázie Rusko zrýchľuje postup. Podľa analýzy AFP obsadila ruská armáda v januári 481 kilometrov štvorcových ukrajinského územia – takmer dvojnásobok oproti decembru.

Ukrajina sa medzitým dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímerí zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a Spojených štátov, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. Agentúra Reuters upozornila, že správu nedokázala nezávisle overiť, píše TASR.

Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy rokovali o pláne niekoľkokrát počas decembra a januára a zahŕňal viacero úrovní reakcií na porušenie dohodnutého prímeria, uvádza sa v správe. Podľa návrhu by reakcia na porušenie prímeria Ruskom prišla do 24 hodín, pričom by najskôr dostalo diplomatické varovanie. V prípade potreby by následne mohlo dôjsť aj k zásahu ukrajinskej armády s cieľom zastaviť ruské operácie, uviedol denník.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac