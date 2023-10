Púšťajte si ho len na vlastné riziko: Toto je podľa odborníkov ten najstrašidelnejší zvuk na svete

Aztécka kultúra je fascinujúca v mnohých ohľadoch. Okrem iného je o nej známe aj to, že si žiadala krvavé obety. Vedcom sa teraz podarilo zrekonštruovať tzv. píšťalku smrti, ktorá sa mohla používať aj pri vražedných rituáloch. Z jej zvuku budete mať zimomriavky.

Krik tisícok mŕtvol

Ako píše web Mail Online, vedci zrekonštruovali aztécku píšťalku smrti, ktorá vydáva ten najstrašidelnejší zvuk na svete. Podľa odborníkov sa podobá na niečo medzi strašidelným poryvom svištiaceho vetra a výkrikom tisícok mŕtvol. Novú verziu legendárneho nástroja vytvorili za pomoci 3D tlačiarne na základe dizajnu originálu v tvare lebky, ktorý sa našiel spolu s kostrou v Mexiku koncom 90. rokov 20. storočia.

Predpokladá sa, že píšťalu používali Aztékovia pred tým, ako bol človek počas obradnej obety zabitý na počesť boha vetra Ehecatla. V aztéckom mýte o stvorení sa dvaja bohovia zhromaždili v obetnom ohni a stali sa slnkom a mesiacom, ale boli nehybní, kým na nich Ehecatl nefúkol.

Nové video s píšťalkou vytlačenou na 3D tlačiarni zverejnil vzdelávací kanál Action Lab na YouTube, ktorý sa venuje vedeckým experimentom. Znie to ako ľudský krik, no skutočne ho vydáva píšťalka, nie človek a niet pochýb o tom, že vyvoláva hrôzu. Píšťalka smrti sa našla v roku 1999 pri vykopávkach aztéckeho chrámu v Mexico City, držala ju v ruke bezhlavá kostra.

Imitáciu kúpite na internete

Archeológovia si najprv mysleli, že to musí byť nejaká hračka a veľmi sa ňou nezaoberali. Až o 15 rokov neskôr z nejakého dôvodu vedec fúkol do otvoru v jej hornej časti a zvuk, ktorý z nej vyšiel, ho šokoval. Hoci sa popis presného účelu píšťaly stratil v histórii, existuje niekoľko hlavných teórií. Niektorí odborníci si myslia, že Aztékovia pravdepodobne používali tento zvuk na to, aby pomohli dušiam ľudí cestovať do posmrtného života po tom, ako boli obetovaní.

Možno bola kostra pochovaná s nástrojom preto, aby píšťalka odplašila zlých duchov, keď človek opúšťal tento svet. Píšťaly však mohli používať aj bojovníci, aby na začiatku bitky nahnali strach nepriateľom. Tvar píšťaly podľa odborníka napodobňuje tvar ľudského hrtana. Vlastnú imitáciu píšťalky smrti si dnes môžete kúpiť na internete. Predávajúci ju neraz popisujú ako ideálnu halloweensku hračku, ktorá vydáva zvuk ako žena kričiaca v agónii.