PS by vyhralo voľby, Smer-SD tesne zaostáva: Koalícia by väčšinu nezískala ani s Republikou

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici februára, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Volilo by ho 17,98 percenta voličov. Ukazujú to výsledky reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO v dňoch 20. až 24. februára 2026 na vzorke 1 000 respondentov.
Na druhom mieste v prieskume skončila strana Smer-SD, ktorú by podporilo 16,62 percenta respondentov. Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré by získalo 11,85 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo ešte ďalších päť politických subjektov.
Do parlamentu by sa dostalo osem subjektov
Hnutie Slovensko by získalo 9,54 percenta voličských hlasov, za ním by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 6,68 percenta voličov. Stranu Hlas-SD by volilo 6,54 percenta opýtaných, ďalších 6,13 percenta by svojím hlasom podporilo mimoparlamentnú stranu Demokrati. Do Národnej rady SR by sa ešte dostalo Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 5,72 percenta.
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská Aliancia aj Slovenská národná strana, ktorým prieskum nameral zhodne po 3,95 percenta hlasov voličov. Hnutie Sme rodina by volilo 3,54 percenta opýtaných. Pod hranicou troch percent by skončil subjekt Právo na pravdu, hlas by mu dalo 2,32 percenta opýtaných, taktiež strana Za ľudí so ziskom 2,18 percenta voličských hlasov a Strana vidieka, ktorú by volilo 1,91 percenta respondentov. Kresťanská únia by vo voľbách získala podporu 1,09 percenta účastníkov prieskumu.
Rozdelenie mandátov v NR SR
Po prepočte hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo v NR SR 33 kresiel. Smer-SD by mal o dvoch poslancov menej, teda 31. Hnutiu Republika by pripadlo 22 mandátov, Hnutie Slovensko by malo 18 poslancov. SaS a Hlas-SD by mali v parlamente zhodne po 12 poslancov, Demokrati a KDH tiež zhodne, po jedenásť mandátov.
Strany súčasnej koalície, Smer a Hlas, by nedokázali získať väčšinu v parlamente (viac ako 75 mandátov) ani s podporou Republiky. Spoločne by mali 65 poslancov. Subjekty súčasnej opozície, parlamentnej aj mimoparlamentnej by dokázali vyskladať parlamentnú väčšinu, avšak len s podporou Hnutia Slovensko. Bez matovičovcov by mali 67 poslancov, s hnutím Igora Matoviča 85.
Pohyby preferencií a možné príčiny
Ako agentúra SCIO poukázala, hnutie PS v porovnaní s januárom stratilo viac ako štyri percentuálne body. Naopak, matovičovci si za toto obdobie polepšil o viac ako dva percentuálne body. Pohyby preferencií ostatných parlamentných strán sú prevažne v rámci štatistickej odchýlky.
Agentúra ale poukazuje na prekonanie 6-percentnej hranice stranou Demokrati, mierny pokles SaS, a tiež rast Maďarskej aliancie a prvý výraznejší výsledok Strany vidieka (subjekt ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka – pozn. SITA).
„Nie je vylúčené, že pokles PS a rast Maďarskej aliancie spolu súvisia, napríklad v kontexte diskusie o Benešových dekrétoch a blížiacich sa volieb v Maďarsku. Pravdepodobnejšie však je, že za poklesom PS stojí medializovaná kauza rodiny predsedu hnutia Michala Šimečku a slabšie vnímaná opozičná aktivita,“ vraví hlavný analytik SCIO Martin Klus.
Za poklesom SaS vidí možnú súvislosť so zvýšenou mediálnou aktivitou jej bývalého predsedu Richarda Sulíka, ktorý sa podľa Klusa vo viacerých vystúpeniach odkláňa od oficiálnej línie strany. Analytik poukazuje aj na špekulácie o možnej kandidatúre Sulíka spolu s poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou za hnutie Sme rodina.
Za prekvapenie prieskumu považuje nástup Strany vidieka, ktorá mala dlhodobo preferencie pod hranicou jedného percenta. Klus je toho názoru, že k jej rastu mohol prispieť medializovaný spor predsedu strany a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka so Slovenským futbalovým zväzom, zdôraznil ale, že rozhodujúci bude až trend ďalšieho vývoja preferencií strany v nasledujúcich mesiacoch.
Nahlásiť chybu v článku