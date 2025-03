Prvý jarný víkend Slovákov nepoteší: Pripravte sa na prehánky, v týchto okresoch vydali výstrahy pred vetrom

Tento štvrtok Slováci privítali jar, s ktorou sa očakávajú najmä vyššie teploty. Prvá jarná sobota však mnohých nepoteší, môže za to očakávaný výdatný dážď a silný vietor v niektorých oblastiach.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na našom území bude v sobotu jasno až polojasno, postupne od juhozápadu oblačno až zamračené. Popoludní treba očakávať miestami dážď alebo prehánky, najmä v Banskobystrickom kraji, vo vysokých polohách sneženie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Najvyššia denná teplota dosiahne 11 až 16 stupňov Celzia, na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne bude ojedinele teplejšie. Teplota vo výške 1500 m bude okolo 3 stupňov.

Ako informuje portál iMeteo, počas soboty sa očakáva, že spadne do 4 mm zrážok, v Banskobystrickom kraji môže spadnúť až do 8 mm. Vo vyšších polohách napadne do 4 cm snehu.

Dážď sa očakáva aj v nedeľu a pondelok, dokopy by malo spadnúť až desiatky mm zrážok.

Výstrahy pred vetrom

Na juhozápadnom Slovensku sa v sobotu môže vyskytnúť silný nárazový vietor. SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa.

Platí pre celý Bratislavský a pre takmer celý Trnavský kraj, okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nitra a Topoľčany od soboty 10.00 h do 21.00 h alebo do polnoci. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu,“ priblížili meteorológovia.