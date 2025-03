Špekuluje sa, či mohlo ísť o ruskú sabotáž: Najrušnejšie európske letisko Heathrow sa vracia k plnej prevádzke

Londýnske letisko Heathrow sa v sobotu vracia k plnej prevádzke. Najrušnejšie európske letisko paralyzoval predošlý deň požiar elektrickej rozvodne, čo podľa agentúry Reuters spôsobilo celosvetový chaos v cestovaní.

Niektoré lety obnovili už v piatok večer, ale uzavretie jedného z najvyťaženejších letísk na svete po väčšinu dňa spôsobilo, že desaťtisíce ľudí hľadali nedostatkové hotelové izby a náhradné možnosti dopravy.

Hovorca letiska vo vyhlásení oznámil, že na letisku pracujú tímy, ktoré pomáhajú cestujúcim postihnutým výpadkom. „V našich termináloch máme k dispozícii stovky ďalších kolegov a do dnešného letového poriadku sme pridali lety,“ uviedol.

Príčina sa vyšetruje

Požiar, ktorý ochromil prevádzku letiska, vypukol v noci na piatok v rozvodni v meste Hayes ležiacom približne 2,5 kilometra od letiska. Jeho príčina sa vyšetruje, no úrady predbežne vylúčili cudzie zavinenie.

Okrem letiska zostalo bez elektriny aj približne 100 000 domácností v jeho okolí. Britský prevádzkovateľ prenosovej sústavy však v sobotu ráno informoval, že došlo k obnoveniu dodávky elektriny pre všetkých zákazníkov.

Podľa stránky FlightRadar 24 požiar ovplyvnil najmenej 1350 letov priamo na letisku Heathrow. Ďalších približne 120 lietadiel muselo neplánovane pristáť na iných letiskách v Británii, Írsku či Francúzsku. Londýnske letiská Stansted a Gatwick fungovali normálne.

Ruská sabotáž?

Britské médiá si kladú otázku, či mohlo ísť o ruskú sabotáž. „Ak by som bol zahraničnou nepriateľskou stranou a chcel by som narušiť jedno z najrušnejších letísk na svete, spôsobiť medzinárodnú hanbu, vytvoriť veľa, veľa otáznikov, zameral by som sa na niečo ako rozvodňu,“ povedal pre portál Daily Mail britský bezpečnostný expert, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti International Corporate Protection Group Will Geddes.

„Rusi skúmajú všetko. Skúmajú naše optické vlákna pod morom, skúmajú naše jadrové elektrárne, vieme, že práve teraz prebieha nepriateľský prieskum,“ dodal. Odborník na Rusko a bývalý britský konzervatívny poslanec Bob Seely pre Daily Mail povedal, že chaos na letisku Heathrow je prinajmenšom „varovaním“ pred hrozbou sabotáže.

„Mali by sme budovať odolnosť našej kritickej národnej infraštruktúry, najmä vzhľadom na nárast ruských sabotážnych operácií v Európe, ako aj hrozbu domáceho terorizmu alebo extrémistických protestov, ktorých cieľom je zastaviť moderný život,“ uviedol Seely.