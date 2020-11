Prvý film o Harrym Potterovi mal trvať viac ako 3 hodiny. Prečo sme napokon videli jeho skrátenú verziu?

Od premiéry prvého celovečerného filmu Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ubehlo už 20 rokov. No ani po dvoch dekádach fanúšikovia nemajú dosť a rovnako, ako neustále tento veľký úvod do magickej ságy sledujú, tak aj hľadajú dosiaľ neznáme pikošky z jeho zákulisia. Jednu doposiaľ neznámu nedávno prezradil aj režisér snímky, Chris Columbus.

Mnohí fanúšikovia knižnej predlohy filmovým tvorcom vyčítali, že filmové spracovania príbehu o Harrym Potterovi mágiu toho celého zničili. Podľa viacerých knihomoľov totiž nie je možné tak rozsiahly príbeh sfilmovať do posledného písmena a vždy z neho musí byť niečo vynechané. No a to zas spôsobí, že film ako celok nie je verný svojej knižnej predlohe.

Nech to však je tak alebo onak, každé filmové spracovanie Pottera bolo prijaté pozitívne a rovnako tak aj prvé dve. Samozrejme, zmestiť do filmu úplne všetko z knižky nie je možné a to si uvedomovali aj filmári, ako však prezadil jeden z nich portálu Collider, snažili sa vo filme ponechať z kníh čo najviac. Kde teda narazili na problém?

Trojhodinový prvý diel

Ako režisér prvých dvoch filmov Chris Columbus prezradil filmovému webu Collider, prvý diel Harryho Pottera mohol trvať podstatne viac než napokon trval. Jeho originálna minutáž činí 152 minút, čo je na detské fantasy skutočne veľa. Pôvodný režisérsky zostrih bol však takmer o polhodinu dlhší.

Columbus uviedol, že predtým, než sa film začal distribuovať do kín, prebehlo jeho premietanie pred testovacím publikum v Chicagu. Prví diváci pritom videli celkom iný film, než aký sa napokon do kín dostal. Teda nie tak úplne – prvá verzia filmu však trvala neuveriteľných 172 minút. No to, ako sa ukázalo, nebolo pre divákov až tak vhodné, aj keď publiku to viac-menej neprekážalo. V čom bol teda problém?

Pre amerických rodičov bol film pridlhý

„Publikum ten film milovalo. Doslova ich pohltil. Trval 2 hodiny a 55 minút a deti si dokonca mysleli, že bol príliš krátky, rodičia si však mysleli, že bol príliš dlhý,“ vysvetlil Columbus filmovému webu.

Hodnotenia rodičov v Chicagu tak rozhodli o tom, že do kín pôjde kratšia veria a štúdio WarnerBros. sa rozhodlo napokon finálnu verziu filmu o desiatky minút deja zostrihať. Štúdio to odôvodnilo tým, že chcelo spraviť kompromis pre skalných fanúšikov knižného Pottera a aj tých, ktorí chodia do kina len občas a film si nechceli nechať ujsť. Krok so skrátením prvého filmu sa však štúdiu i tvorcom osvedčil a výsledok všetkých ohúril.

Uvidíme niekedy pôvodný zostrih?

Paradoxom však zostáva, že zatiaľ čo prvý film museli strihať na kratšiu stopáž, pri pokračovaní Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets) sa už nebáli zaexperimentovať a do kín pustili film dlhý 161 minút.

Informácia o tom, že prvý film bol pôvodne podstatne dlhší, samozrejme, medzi fanúšikmi vyvolala túžby po tom, aby tento bol opäť uvedený. Zatiaľ však nie je jasné, či sa štúdio WarnerBros. nechá ukecať. Množstvo vystrihnutých scén je napokon možné nájsť už aj na YouTube či na DVD a BluRay vydaniach filmu v bonusových materiáloch.