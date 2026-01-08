Prví na Slovensku: STU zavádza veľkú novinku. Na prijímacie skúšky sa môžu hlásiť aj tretiaci

Foto: TASR - Michal Svítok

Martin Cucík
TASR
Na prijímaciu skúšku môžu ísť tretiaci aj bez podania prihlášky.

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave ako prvá fakulta na Slovensku spúšťa prijímacie skúšky pre tretiakov stredných škôl.

Úspešným uchádzačom garantuje prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2027/2028. Podmienkou je, aby pred zápisom doložili maturitné vysvedčenie. TASR o tom informoval Marek Galinski, poverený zastupovaním dekana fakulty.

Vieme, že sú takí, ktorí to zvládnu, a chceme, aby študovali u nás. Chceme, aby si vybrali to najlepšie,“ priblížil prodekan pre štúdium Lukáš Šoltés.

Bezplatne a bez prihlášky

Galinski spresnil, že účasť na prvom termíne prijímacej skúšky je bezplatná a nezáväzná. „Uchádzač si pred vykonaním tejto skúšky nemusí podať prihlášku na štúdium ani zaplatiť žiaden poplatok. Úspešní uchádzači však budú môcť následne absolvovať maturitný ročník úplne bez stresu a bez obáv o ich budúcnosť,“ uviedol.

Prijímacia skúška pozostáva z otázok z matematiky a informatiky a uskutoční sa 23. januára 2026. Platí aj pre uchádzačov bez podanej prihlášky na štúdium. Registrácia na skúšku je otvorená do 16. januára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty. Viac informácií o možnostiach štúdia je dostupných na stránke studuj.fiit.sk.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zoznam pozícií, kde sa najlepšie zarába: Platy šli skokovo hore, najviac prekvapila zaujímavá profesia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac