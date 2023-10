Prvé zásadné vyjadrenia zvolených politických strán: OĽANO pôjde do opozície, Hlas bude rokovať s každým, kto ich pozve

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce urobiť všetko pre to, aby nevládol šéf Smeru-SD Robert Fico, hoci víťazstvo Smeru-SD v parlamentných voľbách rešpektuje. Vyhlásil to šéf PS Michal Šimečka na nedeľnej tlačovej konferencii.

Existujú podľa neho dve možné koalície, jedna vedená Smerom-SD, druhá by pozostávala z PS a ďalších partnerov. Rozhodujúce podľa Šimečku bude, ako sa k výsledkom postaví Hlas-SD. Myslí si, že Hlas-SD stojí pred civilizačnou voľbou.

Šimečka si myslí, že koalícia, v ktorej by bolo PS, by mohla mať viac mandátov ako koalícia vedená Smerom-SD. Odráža sa od postojov strán, keď napríklad KDH vylúčilo Smer-SD.

„Rozhodujúce bude, ako sa k tomu postaví strana Hlas-SD, ako sa rozhodne, je to civilizačná voľba. V tejto chvíli pred ňou stojí strana Hlas-SD,“ skonštatoval. PS bude bude zaujímať aj postoj hnutia OĽANO a priatelia. „Ako oni chcú dopomôcť, aby nevládol Robert Fico a Andrej Danko,“ doplnil.

V najbližších dňoch sa bude Šimečka neformálne stretávať s lídrami strán, ktorých PS dopredu nevylúčilo. Hnutie vylúčilo z povolebnej spolupráce Smer-SD a extrémistov. Víťazstvo Smeru-SD považuje za veľmi zlú správu pre Slovensko.

„Ešte horšia by bola, ak by sa Smeru podarilo zostaviť vládu. Ak sa to udeje tak, ako prezidentka pred voľbami avizovala, poverenie na zostavenie vlády dostane Robert Fico. Práve preto naším cieľom stále zostáva a urobíme všetko preto, aby sa to nestalo a aby Robert Fico nevládol,“ vyhlásil Šimečka.

Šéf PS sa poďakoval voličom za hlasy, váži si vysokú dôveru. „Vyše pol milióna hlasov, to je najviac, kedy liberálna strana v moderných dejinách Slovenska získala,“ skonštatoval. Sľubuje, že s mandátom bude hnutie nakladať maximálne zodpovedne a vážne.

Pellegrini: Budeme rokovať s každým, kto nás pozve

Strana Hlas-SD bude rokovať o povolebnej spolupráci s každým, kto ju pozve. Vyhlásil to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že „pozliepať“ len tak strany dokopy, „aby to dalo počty“, je z dlhodobého hľadiska nestabilné. Za podmienky si stanovuje priority zo svojho programu.

„Budeme rešpektovať zaužívané pravidlá. Počkáme si, kto dostane poverenie na zostavenie vlády. Budeme rokovať s každým, kto nás na rokovanie pozve, to je normálne legitímne. To, ako dopadnú rokovania, je druhá vec. Budeme sa musieť radiť, budeme mať zasadnutie predsedníctva, užšieho vedenia. Je to ešte dlhý proces, teraz uzatvárať koalície by bolo veľmi predčasné,“ povedal médiám.

Pellegriniho ešte nikto nekontaktoval. Ak to pôjde s pokojom a bez paniky, myslí si, že rokovania by sa mohli začať až v pondelok (2. 10.). „Budeme musieť rozmýšľať aj o kvalite potenciálnej koalície, aby sa zase po roku a pol nerozpadla, ako sme to videli predtým,“ povedal.

Pellegrini si myslí, že sa dajú funkcie podeliť aj tak, aby dvaja bývalí premiéri nemuseli sedieť spolu v jednej vláde, ale každý mohol zastávať dôstojnú ústavnú funkciu. Napríklad by mohlo ísť o funkciu predsedu parlamentu. „To ukážu až rokovania,“ povedal na margo delenia si funkcií.

Šéf Hlasu-SD by nerád tlmočil podmienky cez médiá. Za dôležité považuje dosiahnuť programový prienik. „Išli sme do volieb s politikou silného štátu, presadenia väčšieho vplyvu v strategických energetických podnikoch, zasiahnutia do cenovej politiky pri potravinách, seniorom plnohodnotný 13. dôchodok, veľký národný plán odstránenia regionálnych rozdielov a investície do jednotlivých častí Slovenska. To sú tie podmienky, s ktorými budeme na rokovania chodiť,“ vyhlásil.

Matovič: Koalícia OĽANO, KÚ a Za ľudí pôjde do opozície

Koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia (KÚ) a Za ľudí nebude súčasťou novej vlády, ale pôjde do opozície. Uviedol to líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič s tým, že iná kombinácia neexistuje.

„OĽANO a priatelia na 100 percent ide do opozície, tam nie je iná kombinácia. Kolaborovať s mafiou nebudeme, keď chce niekto kolaborovať, vystačí si aj bez nás,“ vyhlásil Matovič.

Poukázal na to, že určite by nešli do prípadnej koalície so Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS. Možná koalícia Hlasu-SD s „demokratickými stranami“ by ho zase podľa jeho slov nepotrebovala. „Tam ich je dosť,“ povedal.

Matovič zároveň potvrdil, že s niektorými stranami si vymenili pár SMS správ. „Ale to nemá zmysel. Všetci vedia, že my hráme fér voči ľuďom a nezmeníme názor po voľbách len preto, lebo je po voľbách,“ dodal.

Gröhling: Musíme urobiť všetko pre to, aby nevznikla vláda Smeru

Musíme urobiť všetko pre to, aby nevznikla vláda Smeru-SD, vyhlásil v nedeľu podpredseda SaS Branislav Gröhling. Jazýčkom na váhach bude podľa neho líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Či sa rozhodne, že chce ísť do vlády, ktorá je symbolom korupcie, rozkrádania, nenávisti, alebo pôjde na tú druhú stranu smerom k demokratickým stranám,“ skonštatoval Gröhling.

Podpredseda liberálov si nevie predstaviť, že by Pellegrini išiel do vlády so Smerom či SNS. „Bude to veľmi prekvapujúce, keď bude stáť pri ľuďoch, ako je pán Taraba, Danko alebo Kuffa, ktorí šíria nenávisť a pomaly nevedia ani odsúdiť holokaust,“ dodal. Ako skonštatoval, po minulých vládach Smeru-SD zostalo zničené zdravotníctvo, školstvo, sociálny systém. SNS sa podľa neho spája s najväčšími korupčnými škandálmi.

Hovoriť o podmienkach SaS na vstup do koalície považuje zatiaľ za predčasné.

Danko : SNS dokázala to, čo nedokázala doteraz žiadna slovenská strana

SNS dokázala to, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej inej strane na slovenskej politickej scéne – zjednotiť národné sily. Ako jeden z dôvodov, prečo sa SNS s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do Národnej rady SR, to v nedeľu nadránom uviedol predseda SNS Andrej Danko.

Upozornil, že je potrebné si počkať na definitívne výsledky sobotňajších (30. 9.) parlamentných volieb, avizoval, že až po nich sa začnú rozhovory s potenciálnymi povolebnými partnermi SNS. „Je tu však nádej, že Slovensko bude mať pronárodnú, prosociálnu vládu, ktorá prinesie riešenia namiesto chaosu a obnoví vzťahy vo V4,“ uviedol líder národniarov.

Predstavitelia SNS zároveň zdôraznili, že takáto vláda nebude znamenať spochybnenie miesta Slovenska v EÚ a NATO.

Danko tiež upozornil, že o ďalšom vývoji možných koaličných spoluprác bude informovať strana až v ďalších dňoch, oznámil, že SNS sa neobjaví ani v nedeľňajších prvých povolebných televíznych diskusiách.

Po spočítaní vyše 90 percent hlasov získala SNS takmer šesť percent.

Demokrati sú z výsledkov sklamaní, kampaň vyhodnotia v predsedníctve

Demokrati Eduarda Hegera sú sklamaní z výsledkov predčasných parlamentných volieb, neúspech a kampaň bude vyhodnocovať predsedníctvo. Strana chce však ďalej pokračovať v politickej práci a kontrolovať kroky novej vlády. Uviedol to predseda strany Eduard Heger na nedeľnej tlačovej konferencii.

Heger pripomenul, že počas kampane upozorňovali na hrozbu vlády Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Teraz je to podľa jeho slov realita. Avizoval preto, že strana Demokrati bude aj po voľbách kontrolovať, ako budú strany novej vládnej koalície plniť svoje sľuby.

O tom, prečo dosiahli taký nízky výsledok, podľa Hegerových slov diskutovali a budú o tom hovoriť aj v predsedníctve, kde si vyhodnotia priebeh kampane. „Sme štandardná strana. Zanalyzujeme si to a potom budeme komunikovať,“ uviedol. Zatiaľ nepovedal, či bude strana meniť svojho lídra.

„Priznám sa, aj ja považujem výsledok za sklamanie,“ povedala volebná líderka strany Andrea Letanovská. Poďakovala sa voličom, ktorí volili a dali hlas Demokratom. Občanom, ktorí sa obávajú o budúcnosť, odkázala, že to nie je koniec sveta.

„Urobíme všetko pre to, aby voľby neboli na dlhé obdobie poslednými demokratickými voľbami,“ podotkol podpredseda strany Jaroslav Naď. Obáva sa o budúcnosť krajiny a o to, aký postoj zaujme nová vláda k zásadným vnútropolitickým i zahraničnopolitickým otázkam.