Protest umelcov prerušila polícia: Vyzvala ich k tomu SNS, zhromaždenie aj napriek tomu pokračuje

Umeleckú performanciu Pozor, padá kultúra!, ktorú organizuje iniciatíva Otvorená Kultúra! pred budovou ministerstva kultúry, mala dnes prerušiť polícia. Návštevu mužov zákona zrejme spustila strana SNS, ktorá to sama avizovala a vyzvala Ministerstvo vnútra (MV) SR a Policajný zbor, aby bezodkladne konali.

Protest proti ničeniu kultúry aj napriek tomu pokračuje, no už bez rekvizít. Polícia mala prikázať z priestranstva pred budovou odstrániť všetky artefakty, ktoré sa počas performancie využívali – niekoľko stoličiek, zábrany ohraničujúce performanciu a žinenku.

Riadne ohlásené zhromaždenie

„Performancia Pozor, padá kultúra! je riadne ohlásená ako verejné zhromaždenie a má na konanie vydané povolenie. Účinkujúci pri svojej performancii nezabraňujú vstupu do budovy MK SR, ako sa snažila vo svojom stanovisku naznačiť SNS. Realizačný tím si pred akciou nevyžiadal súhlas so zabratím verejného priestranstva s vierou, že pokiaľ ide o prenosné artefakty, takýto súhlas nie je potrebný,“ napísala iniciatíva na sociálnej sieti.

Pri umelcoch sa pred policajnou návštevou zastavil aj internetový provokatér Daniel Bombic. „Ministerka Martina Šimkovičová využíva prebiehajúci performatívny protest na prekrytie toho, na čo umelci a umelkyne upozorňujú. Pred dvoma dňami sa na rovnakom mieste pred budovou ministerstva kultúry konal protest folkloristov a folkloristiek, ktorý vzbudil odozvu v radoch širokej verejnosti,“ doplnila iniciatíva. Koniec protestu je naplánovaný na 20:30.

Koaličná SNS pritom dnes vyzvala Ministerstvo vnútra (MV) SR a Policajný zbor, aby bezodkladne zabezpečili poriadok pred sídlom Ministerstva kultúry SR. SNS tvrdí, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) opakovane vyzvala políciu zabezpečiť na mieste poriadok. Strana považuje za nepredstaviteľné, aby sa blokoval vstup do ministerstva. Reaguje tak na protest, ktorý organizuje Otvorená kultúra! a ďalšie platformy.

„Je nepredstaviteľné, aby v zmysle súčasne platných zákonov boli takýmto spôsobom blokované vstupy do ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy,“ uviedla SNS v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelária predsedu SNS Zuzana Škopcová. Za nepredstaviteľné tiež považuje, že takúto „anarchiu a chaos“ rešpektuje polícia. „Takýto protest je hrubým zneužitím práva, a o to horšie je, ak to akceptuje slovenský Policajný zbor,“ dodali národniari.

SNS žiadala bezodkladný zákrok voči protestujúcim a vyzýva na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v okolí ministerstva kultúry. Protestnú „performanciu“ s názvom Pozor, padá kultúra! organizujú pred sídlom MK SR v Bratislave.