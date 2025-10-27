Prokurátor neuspel: Matka obvinená z vraždy vlastného dieťaťa nepôjde do väzby. Krajský súd potvrdil verdikt mestského súdu

Nina Malovcová
TASR
Krajský súd potvrdil rozhodnutie mestského súdu.

Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie Mestského súdu (MS) Bratislava I o nezobratí matky obvinenej z vraždy novorodenca do väzby. Súd zamietol sťažnosť prokurátora. Stíhaná tak bude na slobode. Rozhodnutie je právoplatné.

Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Väzbu nahradili dohľadom úradníka

„Senát konštatoval správnosť ustálenia dôvodnosti podozrenia a následne aj dôvodnosti takzvanej útekovej väzby sudcom pre prípravné konanie MS Bratislava I, ako aj jeho nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka s konkrétnymi obmedzeniami a povinnosťami, a to aj vzhľadom na splnenie jednej z povinností obvinenej,“ uviedol Adamčiak.

Mestský súd určil obvinenej viaceré obmedzenia. „Musí odovzdať cestovný pas, nesmie opustiť územie SR, orgánom činným v trestnom konaní hlásiť zmenu pobytu a dostaviť sa pred probačného a mediačného úradníka,“ uviedol Adamčiak 17. októbra.

Telo novorodenca našli v byte v Bratislave

Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo 14. októbra v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave. Policajti tam našli telo novorodenca bez známok života.

