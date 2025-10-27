Štát porovnal ceny mobilných operátorov: Tento je teraz jednoznačne najlacnejší. Pozrite si prehľad a zistite, kde ušetriť

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pravidelne vykonáva štvrťročné porovnania najlacnejších produktov mobilných operátorov podľa jednotlivých produktových košov. Za posledný štvrťrok bodovali, už tradične, 4ka a O2.
Regulačný úrad si posvietil na paušály aj dátové balíčky operátorov a ich ceny za posledného štvrťroka. Ponuky vybral na základe tzv. produktových košov, tie naznačujú, čo by mal balíček jednotlivých operátorov obsahovať (koľko minút alebo dát môžete za dané obdobie minúť), a najmä, aká je ich cena. Dokopy je ich dvanásť.
Orange a Telekom nedokážu konkurovať
Zároveň pripomíname, že „volania“, ktoré sú v tabuľkách uvedené, sa nerovnajú minútam. 30 volaní je totiž podľa tabuliek 50 minút, 100 volaní je 188 minút a 300 volaní je 577 minút. Taktiež nie je braná do úvahy kvalita ponúkaných služieb, napríklad signál, zákaznícky servis a podobne.
Najviac prvenstiev v jednotlivých košoch, tentoraz až 9, získalo O2, z toho štyrikrát sa však o prvé miesto delila so 4kou od Swanu. 4ka má teraz len tri samostatné víťazstvá a O2 spolu so svojím programom Radosť až päť. To len ukazuje, ako tieto dve služby aktuálne nemajú konkurenciu, čo sa týka ceny.
Pre Telekom a Orange išlo tentoraz o absolútne fiasko, pretože títo dvaja operátori nevyhrali ani v jednej kategórii a cenovo nedokážu konkurovať O2 a 4ke. Naposledy boli výhodní aspoň v niektorých paušáloch, no aj to sa zmenilo. Dvaja najmenej výhodní operátori sú preto dlhodobo známi.
Ak sa teda pozeráte po najlacnejších paušáloch, tam kraľuje 4ka. V strednej kategórii dosiahla veľmi dobré výsledky Radosť. V kategórii nekonečných a najvyšších paušálov sú na tom dvaja spomínaní konkurenti prakticky rovnako a ponúkajú cenovo veľmi podobné balíčky.
