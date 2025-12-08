Problémy na cestách hneď zrána: Bratislavu paralyzovali kolóny, vodiči tam stratia aj hodinu

Ilustračná foto: TASR - Pavol Zachar

Martin Cucík
TASR
V Bratislave je dnes ráno rušno.

Vo viacerých častiach Bratislavy treba v pondelok ráno počítať so zdržaním. Pre nehody sa tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Na Moste Lanfranconi v Bratislave sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokujú pravý pruh. Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky skoro ráno narazilo auto do pracoviska cestárov. Úsek je podľa zelenej vlny prejazdný iba v ľavom pruhu. Pravý pruh zostáva uzatvorený aj v tuneli Sitina v tomto smere.

Ako upozornila, kolóna na D2 sa začína už pri križovatke s diaľnicou D4 od Maďarska a dokopy v nej vodiči stratia viac ako hodinu. Na obchádzke v Mlynskej Doline smerom na Patrónku sa v kolóne stojí približne polhodinu, v opačnom smere na D2 na vjazde do Bratislavy od Malaciek sa v kolóne čaká asi 20 minút.

Na D2 v smere do tunela Sitina blokuje pripájací pruh nehoda osobného a nákladného auta. Navyše, pravý pruh blokuje pokazený kamión. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 23. kilometri je odstavené osobné auto, v kolóne sa tam stojí asi polhodinu. Zelená vlna upozorňuje vodičov, aby brzdili včas pred kolónou.

