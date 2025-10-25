Prístup k financiám bude obmedzený, nezaplatíte ani kartou online: Vo veľkej banke začne už o pár hodín dlhšia odstávka

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Bežné bankové úkony budú na pár hodín vyblokované.

Dnes v noci 26. októbra o 2:30 začne veľká odstávka služieb v mBank, ktorá potrvá až do 9:00 ráno. Počas tohto obdobia nebudú klienti môcť platiť kartou na internete, prihlasovať sa do internet bankingu ani do mobilnej aplikácie, nebudú fungovať SEPA platby, odosielanie a prijímanie SEPA okamžitých platieb, systém žiadostí o produkty, SMS ani mLinka.

O plánovanej odstávke služieb v mBank sme informovali už v stredu.

Klienti budú mať obmedzený prístup k financiám, dôležité úkony si treba vybaviť vopred

Počas dlhšej odstávky budú mať klienti obmedzený prístup k svojim financiám, a preto by si mali všetky dôležité úkony – napríklad kúpu cestovných lístkov, úhradu faktúr či prevody medzi účtami – vybaviť vopred.

Ilustračná foto: Unsplash

Po ukončení odstávky mBank odporúča klientom obnoviť stránku internet bankingu pomocou klávesovej skratky Ctrl + F5, aby sa načítala aktualizovaná verzia systému. Podľa vyjadrenia banky je odstávka nevyhnutná pre realizáciu technologických inovácií, ktoré si vyžadujú rozsiahle aktualizácie a dočasný reštart systémov.

Banka sa všetkým klientom ospravedlnila za nepríjemnosti a poďakovala im za pochopenie počas plánovaných prác. „Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ napísala v správe. Cieľom týchto zmien je, aby boli služby mBank v budúcnosti rýchlejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie.

