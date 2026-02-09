Pripravte si pevné nervy, doprava stojí: Na viacerých úsekoch sa zdržíte, obmedzili rýchlosť v tuneli

Ilustračná foto: TASR - Pavol Zachar

Lucia Mužlová
TASR
Na cestách sa tvoria kolóny.

Na príjazdových cestách do väčších miest sa počas pondelkového rána tvoria kolóny. O zhustenej premávke i aktuálnych zdržaniach informujú Zelená vlna STVR i Stellacentrum.

Zelená vlna na sieti X oznamuje, že na diaľnici D1 na trase zo Senca do Bratislavy je zdržanie 20 minút. „Za výjazdom Senec/Pezinok pozor na dobrzďovanie do kolóny, o niečo ďalej na diaľnici D1 v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky je zdržanie ďalších 15 minút,“ spresňuje.

Obmedzená rýchlosť v tuneli

Asi 20-minútové zdržanie čaká vodičov na diaľnici D2 do Bratislavy v smere zo Stupavy. „Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere do Petržalky,“ upozorňuje Zelená vlna.

Uvádza aj približne 25-minútové zdržanie na vjazde do Nitry z obce Cabaj – Čápor, taktiež desaťminútové zdržanie na vjazde do Žiliny z Rajca, rovnako i na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej či z Rakovej do Čadce.

Stellacentrum informuje o 15-minútovom zdržaní na trase Kapušany – Prešov. Rovnako sa 15 minút zdržia vodiči v Košiciach na trase z diaľnice D1, Južnom nábreží a Moste VSS. Približne 15-minútové zdržanie podľa Stellacentra hlásia vodiči aj pri ceste do centra Košíc z Košických Oľšian.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci zažívajú v obchodoch cenový šok: Máme najdrahšie potraviny v okolí, pripravte si peňaženky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac