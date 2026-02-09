Pripravte si pevné nervy, doprava stojí: Na viacerých úsekoch sa zdržíte, obmedzili rýchlosť v tuneli

Na príjazdových cestách do väčších miest sa počas pondelkového rána tvoria kolóny. O zhustenej premávke i aktuálnych zdržaniach informujú Zelená vlna STVR i Stellacentrum.
Zelená vlna na sieti X oznamuje, že na diaľnici D1 na trase zo Senca do Bratislavy je zdržanie 20 minút. „Za výjazdom Senec/Pezinok pozor na dobrzďovanie do kolóny, o niečo ďalej na diaľnici D1 v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky je zdržanie ďalších 15 minút,“ spresňuje.
Obmedzená rýchlosť v tuneli
Asi 20-minútové zdržanie čaká vodičov na diaľnici D2 do Bratislavy v smere zo Stupavy. „Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere do Petržalky,“ upozorňuje Zelená vlna.
Uvádza aj približne 25-minútové zdržanie na vjazde do Nitry z obce Cabaj – Čápor, taktiež desaťminútové zdržanie na vjazde do Žiliny z Rajca, rovnako i na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej či z Rakovej do Čadce.
Stellacentrum informuje o 15-minútovom zdržaní na trase Kapušany – Prešov. Rovnako sa 15 minút zdržia vodiči v Košiciach na trase z diaľnice D1, Južnom nábreží a Moste VSS. Približne 15-minútové zdržanie podľa Stellacentra hlásia vodiči aj pri ceste do centra Košíc z Košických Oľšian.
