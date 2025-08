Pripravte sa, už to začína: Búrky znovu prichádzajú na Slovensko, potrápia najmä tieto oblasti

Dnes (1. 8.) na Slovensko prichádza ďalšia vlna búrok, potrápiť by nás mala počas celého víkendu. Najviac zasiahnuté bude západné a severozápadné Slovensko.

Búrky sa začnú tvoriť vplyvom studeného frontu, ktorý naše územie dnes začne ovplyvňovať, píše iMeteo. Ako však meteorológovia upozorňujú, časový odhad výskytu je náročný na určenie.

Zasiahnu najmä západné Slovensko

Prvé búrky by sa mohli vyskytnúť už dnes, a to na západe a severozápade, na východe je pravdepodobnosť nízka. Objaviť by sa pritom mohli od poobedia až do večera.

Najintenzívnejšia vlna búrok by sa však mala vytvárať už zajtra (2. 8.) nad Rakúskom a podvečer by mala doraziť na západ Slovenska. Počas večera a noci by sa búrky mohli presunúť cez stred Slovenska až na východ. V nedeľu by k ďalšej vlne búrok malo dochádzať najmä na východe krajiny.