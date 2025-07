Let sa nekonal: SpaceX pre oblaky na poslednú chvíľu odložila štart misie

Husté mraky prinútili spoločnosť SpaceX zrušiť na štvrtok plánovaný štart misie Crew-11 na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Odpočítavanie rakety Falcon 9 bolo zastavené na jednej minúte a siedmich sekundách. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Ďalší pokus o štart štvorčlennej posádky z Kennedyho vesmírneho strediska je v piatok, hoci predpoveď počasia je menej priaznivá. Štvrtkové ráno sa začalo ideálnym počasím, ale vietor zosilnel a prihnali sa mraky.

Americký minister dopravy Sean Duffy, ktorý dočasne vedie NASA, bol počas pokusu o štart v Kennedyho vesmírnom stredisku.

Budú vykonávať experimenty

Posádku tvoria Američania Zena Cardmanová (prvý let) a Mike Fincke (štvrtý let), Japonec Kimija Jui (druhý let) a Rus Oleg Platonov (prvý let). Štyria astronauti a kozmonaut majú stráviť na palube ISS najmenej šesť mesiacov a budú vykonávať desiatky vedeckých experimentov. Nahradia kolegov, ktorí sa na ISS dostali v marci ako zástupcovia dvoch uviaznutých astronautov NASA.

Misia Crew-11 bude šiestym letom lode Crew Dragon Endeavour, ktorá prvýkrát vzlietla v rámci misie Demo-2 v máji 2020. NASA a SpaceX pred štartom vykonali dôkladné kontroly rôznych subsystémov vemírnej lode, keďže ide o šiestu misiu.

Dragon bol certifikovaný pre dlhodobé misie v rámci programu Commercial Crew Program a pôvodne dostal povolenie na päť letov. NASA a SpaceX chcú nakoniec udeliť kozmickej lodi povolenie až na 15 letov.