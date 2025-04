Pripravte sa na mráz a extrémny vietor: Slovákov čaká mrazivá noc a zajtra to nebude lepšie

V noci na piatok (11. 4.) treba vo viacerých okresoch počítať s mrazom. Naďalej platia aj výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. So silným vetrom treba počas dňa miestami počítať aj v nižších polohách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

S mrazom treba do rána počítať v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ priblížili meteorológovia.

Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí až do piatka večera v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. Očakáva sa, že vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu. Prvý stupeň výstrahy je do piatka večera vydaný v okresoch Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Tam môže vietor dosiahnuť nárazovo 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Výstrahy platia aj v piatok

Výstrahy pred vetrom platia v piatok aj v nižších oblastiach. Prvý stupeň je vydaný od 9.00 do 20.00 h v celom Nitrianskom kraji a vo väčšine Bratislavského a Trnavského kraja. V okrese Poprad platí prvostupňová výstraha od 10.00 do 18.00 h.