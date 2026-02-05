Pripravte sa na menej peňazí: Státisícom Slovákov sa menia sumy poistného, pozrite si prehľad

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám dátum splatnosti poistného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2026 je potrebné uhradiť do 9. februára 2026. SP odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným osobám upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný aj špecifický symbol. Uviedol to hovorca SP Martin Kontúr.
Spresnil, že minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO predstavuje od 1. januára 2026 sumu 303,11 eura mesačne. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je vo výške 5557,26 eura. Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2026 vo výške 321,39 eura.
Neprehliadnite nové kalkulačky
Upozornil, že v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu SP od 1. januára pripravila kalkulačky na výpočet poistného pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2026. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že informáciu o novom poistnom už neposiela SZČO listom, dotknuté subjekty ju nájdu na jej webstránke. SZČO, ktoré majú aktivovanú e-schránku na doručovanie, dostali všetky dôležité informácie o tejto zmene v elektronickej podobe priamo do e-schránky.
Kontúr dodal, že SP evidovala v roku 2025 takmer 212.535 povinne poistených SZČO. Z nich viac ako 207.928 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a 72 z maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne poistné do SP tak podľa hovorcu platí asi 81 % SZČO.
Uzavrel, že správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti.
