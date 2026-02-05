Pripravte sa na menej peňazí: Státisícom Slovákov sa menia sumy poistného, pozrite si prehľad

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Na zmenu máte posledné dni.

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám dátum splatnosti poistného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2026 je potrebné uhradiť do 9. februára 2026. SP odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným osobám upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný aj špecifický symbol. Uviedol to hovorca SP Martin Kontúr.

Spresnil, že minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO predstavuje od 1. januára 2026 sumu 303,11 eura mesačne. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je vo výške 5557,26 eura. Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2026 vo výške 321,39 eura.

Neprehliadnite nové kalkulačky

Upozornil, že v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu SP od 1. januára pripravila kalkulačky na výpočet poistného pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2026. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že informáciu o novom poistnom už neposiela SZČO listom, dotknuté subjekty ju nájdu na jej webstránke. SZČO, ktoré majú aktivovanú e-schránku na doručovanie, dostali všetky dôležité informácie o tejto zmene v elektronickej podobe priamo do e-schránky.

Kontúr dodal, že SP evidovala v roku 2025 takmer 212.535 povinne poistených SZČO. Z nich viac ako 207.928 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a 72 z maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne poistné do SP tak podľa hovorcu platí asi 81 % SZČO.

Uzavrel, že správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predbehol silnú konkurenciu: Film Nepela zaujal kritikov, má najviac nominácií a mieri k hlavným cenám

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac