Prípad z detského domova, z ktorého sa dvíha žalúdok: Okrem 57-ročného muža čelí obvineniam aj charita

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
SOS Children's Villages čelí od minulého roka viacerým novým obvineniam z údajného zneužívania detí.

Rakúska prokuratúra v stredu vzniesla obvinenie voči zamestnancovi detského domova, ktorého vyšetrovala pre podozrenie z údajného sexuálneho zneužívania maloletých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Salzburská prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi, ktorý pracoval v zariadení neziskovej organizácie SOS Children’s Villages na severe krajiny. Obvinený je z viacerých trestných činov vrátane závažného sexuálneho zneužívania maloletých, nátlaku a zneužitia právomocí.

Charita čelí viacerým novým obvineniam

Podľa miestnej prokuratúry sa obvinený, ktorý pracoval ako „rodinný pomocník“ v zariadení v obci Seekirchen, týchto činov dopustil v priebehu troch rokov od roku 2017.

Obvinený je konkrétne zo sexuálneho zneužívania dvoch dievčat – oboch maloletých – umiestnených v zariadení v Seekirchene -, a to „vo forme opakovaného dotýkania ich pŕs a oblasti lona,“ uviedla prokuratúra.

Bývalý zamestnanec bol už v roku 2021 odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých, ale v čase vynesenia rozsudku už v zariadení nepracoval a spomínané nové obvinenia ešte neboli známe, uvádza sa tiež v stanovisku. V prípade usvedčenia mužovi hrozí 10 rokov väzenia. Dátum súdneho pojednávania ešte nebol stanovený.

Spomínaná charitatívna organizácia čelí od minulého roka viacerým novým obvineniam z údajného zneužívania detí vo svojich detských domovoch, čo viedlo k ďalším vyšetrovaniam. Riaditeľovi charitatívnej inštitúcie pozastavili výkon funkcie.

Minulý rok organizácia oznámila, že odškodnila osem osôb, ktoré obvinili jej zosnulého rakúskeho zakladateľa zo sexuálneho zneužívania a týrania.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozí aj trest smrti: Slávneho režiséra ubodali a na súd ide jeho syn. Prípad, ktorý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac