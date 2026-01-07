Prípad z detského domova, z ktorého sa dvíha žalúdok: Okrem 57-ročného muža čelí obvineniam aj charita

Rakúska prokuratúra v stredu vzniesla obvinenie voči zamestnancovi detského domova, ktorého vyšetrovala pre podozrenie z údajného sexuálneho zneužívania maloletých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Salzburská prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi, ktorý pracoval v zariadení neziskovej organizácie SOS Children’s Villages na severe krajiny. Obvinený je z viacerých trestných činov vrátane závažného sexuálneho zneužívania maloletých, nátlaku a zneužitia právomocí.
Charita čelí viacerým novým obvineniam
Podľa miestnej prokuratúry sa obvinený, ktorý pracoval ako „rodinný pomocník“ v zariadení v obci Seekirchen, týchto činov dopustil v priebehu troch rokov od roku 2017.
Obvinený je konkrétne zo sexuálneho zneužívania dvoch dievčat – oboch maloletých – umiestnených v zariadení v Seekirchene -, a to „vo forme opakovaného dotýkania ich pŕs a oblasti lona,“ uviedla prokuratúra.
Bývalý zamestnanec bol už v roku 2021 odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých, ale v čase vynesenia rozsudku už v zariadení nepracoval a spomínané nové obvinenia ešte neboli známe, uvádza sa tiež v stanovisku. V prípade usvedčenia mužovi hrozí 10 rokov väzenia. Dátum súdneho pojednávania ešte nebol stanovený.
Ich wär überrascht, wenn jemand überrascht wär.
„… und nichts in der Welt scheint mir wichtiger, als sich den Kindern zuzuwenden“, sagte SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner einmal. Worte, die jetzt in einem ganz anderen, dunklen Licht erscheinen: Hermann Gmeiner steht im… pic.twitter.com/yNpUGcfftc
— Guten Morgen (@Prunkundshiva) October 24, 2025
Spomínaná charitatívna organizácia čelí od minulého roka viacerým novým obvineniam z údajného zneužívania detí vo svojich detských domovoch, čo viedlo k ďalším vyšetrovaniam. Riaditeľovi charitatívnej inštitúcie pozastavili výkon funkcie.
Minulý rok organizácia oznámila, že odškodnila osem osôb, ktoré obvinili jej zosnulého rakúskeho zakladateľa zo sexuálneho zneužívania a týrania.
