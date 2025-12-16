Prípad uneseného 12-ročného chlapca pokračuje: Muž ho väznil na chate, mal sa ho pokúšať zavraždiť

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Chlapca hľadali štyri dni.

Českí kriminalisti obvinili 25-ročného muža, ktorý na chate v Zlínskom kraji niekoľko dní väznil 12-ročného hľadaného chlapca, z pokusu o vraždu a zo zbavenia osobnej slobody. Pre muža navrhla väzbu, rozhodne o nej súd. Polícia to v utorok uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Krajskí kriminalisti obvinili 25-ročného muža pre podozrenie zo spáchania trestného činu vražda v štádiu pokusu a zbavenie osobnej slobody. V dopoludňajších hodinách bude na krajské štátne zastupiteľstvo doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Toto sú zároveň v podstate posledné informácie, ktoré budeme v najbližšej dobe k prípadu zverejňovať, a to nielen s ohľadom na vek obete, ale tiež s ohľadom na rešpektovanie súkromia chlapca a jeho najbližších,“ uviedla polícia.

Hľadali ho od štvrtka

Médiá aj verejnosť vyzvala, aby nešírili citlivé údaje o chlapcovi vrátane jeho fotografií. Zdôraznila, že v súčasnej dobe na to už nikto nemá opodstatnený dôvod. Ľuďom sa poďakovala za pomoc pri pátraní.

Polícia aj dobrovoľníci po chlapcovi pátrali od štvrtka. Podľa dostupných informácií zmizol počas cesty zo svojho domu na autobusovú zastávku, ktorá je vzdialená asi kilometer. Na autobus, ktorý ho mal odviesť do školy, už nenastúpil. V nedeľu polícia oznámila, že chlapca našla v chate neďaleko jeho bydliska. Na jeho volanie o pomoc upozornili okoloidúci, ktorí kontaktovali políciu.

Podľa rozhlasovej stanice Radiožurnál muž chlapca vo štvrtok ráno fyzicky napadol, naložil ho do auta a odviezol do chaty v chatovej oblasti Žlutava. Server iDNES.cz uviedol, že podľa jeho informácií mu išlo o život a na jeho tele boli zistené stopy po fyzickom útoku. Polícia tieto informácie neposkytla a nevyjadrila sa ani k možnému motívu útočníka.

Celé Poľsko na nohách: Zadržali mladého študenta, chcel spáchať útok na vianočných trhoch a vraždiť

