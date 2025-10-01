Prináša vraj nový level arogancie: Opoziční poslanci skritizovali ministra Tarabu, podľa nich sa chce zmocniť Envirofondu

Foto: SITA (Milan Illík)

Tomáš Mako
TASR
Opoziční poslanci PS skritizovali návrh zákona o Envirofonde.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa chce naplno zmocniť Environmentálneho fondu. Uviedla to opozičná poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS).

Poslankyňa dodala, že na rokovanie vlády Taraba priniesol nový zákon bez pripomienkovania a diskusie s odbornými organizáciami či so samosprávami. Pokriviť chce podľa nej aj fungovanie odpadového hospodárstva.

„O novele chce bezdôvodne rokovať zrýchlene aj v parlamente. Taraba prináša úplne nový level arogancie moci,“ podotkla Stohlová. Tvrdí, že zákon neprináša žiadne výrazné zjednodušenie ani pozitívnu zmenu pre žiadateľov.

Chce rozhodovať o rozdeľovaní financií

Hlavnou motiváciou Tarabu je podľa Stohlovej získať úplnú kontrolu nad prerozdeľovaním miliárd, ktoré sa vo fonde nachádzajú.

Zároveň otvára dvere lobistom, poznamenala. „Taraba si navyše vytvára tučnú rezervu na platenie pokút za vlastnú neschopnosť. Z fondu bude totiž po novom možné platiť pokuty vyplývajúce zo žalôb Európskej komisie, v ktorých je Taraba premiantom,“ skonštatovala poslankyňa.

Oslabenie OZV aj nefunkčný Envirofond

Rezort sa podľa poslanca PS Michala Saba v návrhu snaží ovládnuť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

„Približne po dvoch miliardách eur, ktoré ležia nevyužité na účte Environmentálneho fondu, chce dostať pod kontrolu aj približne 120 miliónov eur z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). To je prvý krok k zoštátneniu systému a k vytvoreniu jedinej, štátnej OZV,“ upozornil.

Sabo v tejto súvislosti poukázal na to, že svoje úlohy by mala plniť Slovenská inšpekcia životného prostredia a plne funkčný by mal byť aj Informačný systém odpadového hospodárstva. Navrhuje, aby existovala krížová kontrola medzi uvedením výrobku na trh a poplatkom do OZV.

„To sú kroky, ktoré skutočne ozdravia systém. Vytvorenie štátnej OZV k nim nepatrí. Rozhodne nie za tejto vládnej garnitúry,“ povedal.

Poslanec súhlasí, že Envirofond v súčasnosti neplní svoju funkciu a namiesto investícií do vodárenstva či odpadového hospodárstva sedí na peniazoch. Tento návrh však podľa neho stav zabetónuje.

Podľa envirorezortu návrh zefektívni fungovanie fondu

Ministerstvo uviedlo, že návrh zákona je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu.

Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Prinesie to zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektmi vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, vysvetlilo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéfa SIS Pavla Gašpara stále nevypočuli k dopravnej nehode: Polícia vysvetlila, že bol pracovne vyťažený

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac