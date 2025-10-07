Príde na Slovensko babie leto? V tieto dni sa má otepliť, bundy ale nevyzlečieme. Počasie pre nás chystá prekvapenie

Počasie na Slovensku zostane aj v nasledujúcich hodinách pod vplyvom frontálnych systémov, ktoré so sebou prinesú viac oblačnosti, dažďa a chladný vzduch. V horských oblastiach sa opäť objavia snehové vločky a hranica sneženia sa zníži. Príroda tak dáva jasne najavo, že jeseň sa mení na svoju chladnejšiu časť.
Podľa informácií portálu iMeteo ovplyvňuje aktuálne počasie tlaková níž nad severným Poľskom, ktorá sa postarala o množstvo oblakov a prechodné zrážky. Západné a severné oblasti Slovenska boli v uplynulých dňoch najdaždivejšie, pričom vo vyšších polohách sa opäť vytvorila snehová pokrývka.
Pondelok priniesol výraznú zmenu
V pondelok sa nad Slovenskom nachádzal oklúzny front, ktorý bol spojený s tlakovou nížou nad severným Poľskom. Práve tento systém sa postaral o hustú oblačnosť a o daždivé počasie, ktoré zasiahlo najmä západnú a severnú časť krajiny. Na východe sa obloha miestami pretrhla, no zrážky tam boli len ojedinelé. Vo vysokohorských oblastiach sa dážď menil na sneh a Tatry opäť získali biely nádych.
Ani noc z pondelka na utorok nepriniesla zlepšenie. Obloha zostala zamračená, najmä na severe sa objavili zrážky. Na juhu bolo o niečo suchšie, no vlhkosť vo vzduchu zostala vysoká. V Tatrách a vo vysokohorských oblastiach snežilo a na hrebeňoch pribúdalo niekoľko centimetrov čerstvého snehu.
Nočné teploty klesli na 9 až 4 °C, v dolinách severného Slovenska sa miestami priblížili k nule. Miestami sa vytvorila aj hmla, ktorá mohla znížiť viditeľnosť. Vietor zostal väčšinou slabý, iba na juhozápade sa občas rozfúkal severozápadný vietor.
Utorok bude pokračovaním chladnej vlny
Počasie sa ani dnes zásadne nezmení. Slovensko zostane pod vplyvom brázdy nízkeho tlaku, ktorá sa tiahne od severnej Európy až po Jadran. Nad naším územím sa rozpadáva ďalší front, ktorý prinesie nové oblaky a zrážky. Ráno bude na mnohých miestach zahmlené a dopoludnia sa miestami objaví mrholenie.
Zrážky sa najčastejšie vyskytnú na severe, najmä na Orave, Liptove, Spiši a Kysuciach. Južné oblasti môžu popoludní zaznamenať prechodné vyjasnenie. Hranica sneženia sa zníži na približne 1700 metrov a v Tatrách sa opäť objavia čerstvé snehové vločky. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 12 až 17 °C, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní zostane chladnejšie, približne 10 °C.
Na horách vo výške 1500 metrov bude len okolo 3 °C. Vietor sa počas dňa zmení na severozápadný až severný. V nárazoch môže dosiahnuť až 45 kilometrov za hodinu, čo ešte viac zvýrazní pocit chladu.
Kde zaprší a kde sa na chvíľu vyjasní
Bratislavu, Trnavu a Nitru čakajú prehánky s teplotami okolo 15 °C. Na severe, v Žiline, Martine a na Orave, sa dážď udrží väčšinu dňa a teploty neprekročia hranicu 10 °C. Na východe Slovenska, vrátane Košíc a Prešova, bude oblačno s prehánkami a teplotami do 14 °C. V Banskej Bystrici sa obloha väčšinou nezjasní a maximálne teploty dosiahnu približne 12 °C. Poprad a Tatry čakajú prehánky, vo vyšších polohách aj sneh.
Streda prinesie zmenu k lepšiemu
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa v stredu 8. októbra počasie upokojí. Nad naším územím sa bude rozprestierať pás vyššieho tlaku vzduchu, ktorý sa tiahne od východnej až po západnú Európu, zatiaľ čo nad Čiernym morom sa udrží tlaková níž. Slovensko čaká prevažne jasný až polooblačný deň, len na západe sa večer oblačnosť zvýši.
Ráno a dopoludnia sa miestami objaví hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa bude rozpúšťať len pomaly. Zrážky sa vyskytnú len výnimočne a väčšina územia zažije suchý deň. Nočné teploty klesnú na 9 až 4 °C, v údoliach severného Slovenska sa môžu priblížiť k 2 °C. Cez deň sa oteplí na 13 až 18 °C, no na Orave, Liptove a Spiši zostane chladnejšie, približne 11 °C.
Vietor bude prevažne severný, s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu. Na juhovýchode však môže byť silnejší a v nárazoch dosiahne približne 55 kilometrov za hodinu. Na strednom a západnom Slovensku bude v noci vietor len slabý.
Budúci týždeň sa môže vrátiť babie leto
Po daždivom a veternom začiatku októbra sa zdá, že nás čaká aj príjemnejšia stránka jesene. Podľa predbežných modelov by sa už v priebehu budúceho týždňa mohlo objaviť babie leto, ktoré prinesie viac slnka a miernejšie teploty. Slnečné lúče nás môžu prekvapiť už počas víkendu, keď by sa obloha mala na viacerých miestach vyčistiť.
V nedeľu by sa teploty mohli vyšplhať až na 18 °C a v mnohých regiónoch by sa mal ukázať aj jasný deň. Presnejšiu predpoveď prinesieme už čoskoro, no vyzerá to tak, že po sérii sychravých dní sa Slovensko opäť dočká dotyku teplejšieho jesenného slnka.
Nahlásiť chybu v článku