Prichádza ďalšia vlna búrok, pozor aj na intenzívny dážď: V nedeľu oblačno, no čoskoro príde zmena

Foto: TASR/Branislav Račko

SITA
TASR
Tomáš Čapák
Dnes ešte búrky, dážď a od pondelka stabilnejšie počasie.

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami zmenšená oblačnosť, najmä na západe. Miestami bude dážď, prehánky, ojedinele búrky, najmä na strednom Slovensku. Neskôr sa zrážky objavia len ojedinele. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 22 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 12 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), vo východnej polovici spočiatku miestami slabý vietor.

Pozor na búrky

V popoludňajších hodinách sa očakáva výskyt búrok, a to hlavne na strednom Slovensku. Ako informuje iMeteo, k zrážkam sa počas nich môžu pridať aj krúpy. Vylúčená nie je ani silnejšia multicelárna či supercelárna búrka.

Meteorológovia predpokladajú zrážky do 15 milimetrov, ojedinele do 30 milimetrov. Od pondelka by malo byť počasie pokojné.

Intenzívny dážď

Vo viacerých okresoch severného a stredného Slovenska treba v nedeľu počítať s intenzívnym dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Zároveň hydrologické výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja. Tiež okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Predbežne platí do 15.00 h. Meteorológovia v týchto oblastiach očakávajú výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 20 až 40 milimetrov.

„Vzhľadom na nasýtenosť pôdy tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil SHMÚ.

Hydrologické výstrahy prvého stupňa platia v okresoch Žilina – sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Žilina – Rajčanka, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Prievidza, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina a Lučenec. Aj tieto výstrahy trvajú predbežne do 15.00 h.

Pre zvyšné okresy Banskobystrického a Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Rovnako v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Polícia zadržala podozrivého, ktorý mal strieľať v Partizánskom: O život prišla tehotná 20-ročná žena, muž…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac