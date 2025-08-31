Prichádza ďalšia vlna búrok, pozor aj na intenzívny dážď: V nedeľu oblačno, no čoskoro príde zmena

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami zmenšená oblačnosť, najmä na západe. Miestami bude dážď, prehánky, ojedinele búrky, najmä na strednom Slovensku. Neskôr sa zrážky objavia len ojedinele. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 22 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 12 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), vo východnej polovici spočiatku miestami slabý vietor.
Pozor na búrky
V popoludňajších hodinách sa očakáva výskyt búrok, a to hlavne na strednom Slovensku. Ako informuje iMeteo, k zrážkam sa počas nich môžu pridať aj krúpy. Vylúčená nie je ani silnejšia multicelárna či supercelárna búrka.
Meteorológovia predpokladajú zrážky do 15 milimetrov, ojedinele do 30 milimetrov. Od pondelka by malo byť počasie pokojné.
Intenzívny dážď
Vo viacerých okresoch severného a stredného Slovenska treba v nedeľu počítať s intenzívnym dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Zároveň hydrologické výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha druhého stupňa sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja. Tiež okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Predbežne platí do 15.00 h. Meteorológovia v týchto oblastiach očakávajú výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 20 až 40 milimetrov.
„Vzhľadom na nasýtenosť pôdy tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil SHMÚ.
Hydrologické výstrahy prvého stupňa platia v okresoch Žilina – sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Žilina – Rajčanka, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Prievidza, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina a Lučenec. Aj tieto výstrahy trvajú predbežne do 15.00 h.
Pre zvyšné okresy Banskobystrického a Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Rovnako v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves.
