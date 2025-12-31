Priblížila cestu k forme. Dominika Cibulková prehovorila o najväčšom probléme, ktorý jej dal poriadne zabrať

Aj keď sa Dominika Cibulková počas svojej tenisovej kariéry naučila zvládať náročné tréningy a zápasy, skutočná výzva prišla s chudnutím. Hoci je už nejaký čas za vodou a svoju postavu si udržiava, zápasila s niečím, čomu nevedela odolať.
Skutočná disciplína prišla s rozhodnutím zmeniť svoj životný štýl. Bývalá profesionálna športovkyňa Dominika Cibulková odhalila, že najťažšie nebolo ani tak cvičenie, do ktorého sa mnohí nevedia dokopať – najväčším bojom bolo jedlo a odolávanie pokušeniam, ako uviedla dvojnásobná mamička pre ShapeApp.
Veľkou skúškou boli prvé dva mesiace
Jej príbeh ukazuje, že aj pre niekoho, kto je zvyknutý na tvrdú prácu, môže byť správne stravovanie tou najnáročnejšou súčasťou premeny a motiváciou hľadať rovnováhu medzi pôžitkom a disciplínou. „Najťažšia je pre mňa tá strava, absolútne najťažšia… Pretože milujem jesť, milujem si to užívať, som gurmán, proste je to niečo pre mňa, ísť na dobrý obed, dať si predjedlo, dať k tomu vínko. No proste to milujem,“ priznala Dominika svoju slabosť.
Ako ďalej pokračovala, výzvou boli hlavne prvé týždne. „Možno tie dva mesiace alebo prvý mesiac bol úplne že masaker, pretože tým, ako som mala rozjedený žalúdok, tak mu chýbali porcie a proste… Ono si to pýtalo,“ ozrejmila bývalá tenistka, ktorá taktiež po siedmej večer nejedla.
