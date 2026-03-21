Pri lavíne zahynuli dvaja lyžiari: Na miesto bolo vyslaných 6 vrtuľníkov, pátralo sa aj po nezvestnej osobe

Dvaja lyžiari zahynuli v sobotu pri lavíne v talianskych Alpách. Došlo k nej okolo poludnia v regióne Južné Tirolsko a zranenia utrpeli ďalší piati ľudia. Jedného lyžiara museli letecky previezť do nemocnice a pokračovalo pátranie po jednom nezvestnom, oznámila horská záchranná služba. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Záchranná služba prijala okolo poludnia oznámenie, že lavína zasiahla približne desiatich lyžiarov vo výške asi 2 300 metrov na hore Hohe Ferse (Monte Tallone Grande) neďaleko obce Ratschings. Na miesto vyslali šesť vrtuľníkov a o situácii upovedomili okolité nemocnice, uviedol hovorca služby.
Počet obetí stúpa
Úrady zatiaľ nezverejnili bližšie údaje o totožnosti obetí. Pred niekoľkými dňami v rovnakej oblasti zomrel pri lavíne muž z Poľska. Lavínová výstraha na sobotu hodnotila tamojšie nebezpečenstvo ako nízke až mierne.
Počet obetí lavín v európskych horách počas zimnej sezóny od októbra 2025 sa po najnovšej tragédii zvýšil na najmenej 127. Najviac úmrtí zaznamenali v Taliansku, kde dosiaľ zomrelo 34 ľudí, nasledujú Francúzsko (31) a Rakúsko (29). Údaje zhromažďuje združenie Európska služba varovania pred lavínami (EAWS).
