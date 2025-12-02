Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Boxerke pred zápasom „vyskočila“ bradavka z podprsenky. Pri pózovaní si nič nevšimla, neskôr o tom žartovala

Foto: X/Matchroom Boxing

Martin Cucík
SITA
Ebonie Cottonová pred zápasom v boxe ukázala aj to, čo nechcela.

Boxerka Ebonie Cottonová zaujala ešte pred zápasom s Molly McCannovou. Počas váženia a následného staredownu sa jej stala nepríjemná udalosť.

Prvá menovaná športovkyňa bola oblečená v oranžovej spodnej bielizni a pri presune do stredu pódia jej „vyskočila“ pravá bradavka z podprsenky. Cottonová si zrejme nevšimla, že jej bradavka vybehla z podprsenky, keď pózovala pre fotografov.

„Naživo na platforme DAZN. Moja bradavka bola odhalená. Nemáte za čo, svet,“ povedala. O incidente neskôr žartovala.

Prečo by som sa nemala vážiť tak, ako tomu bolo? Som stopercentne sama sebou a chcela som sa vážiť takto. Vyzerám dobre. Vyzerám skvele. A prečo by som to nemala ukázať?“ pýtala sa.

Tridsaťjedenročná boxerka tiež hovorila o súboji s McCannovou. „Nie som tu na to, aby som sa hrala. Ale nie som tu ani preto, aby mi niekto šliapal po hlave,“ doplnila.

Súboj s McCannovou bude jeden z hlavných zápasov programu, stretnú sa v piatok 5. decembra. Boxerský duel je rozdelený na šesť kôl.

