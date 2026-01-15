Prezradila tajomstvo štíhlej postavy: Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, aký rituál jej pomáha už celé roky

Mamička adoptívneho Maxíka patrí už roky k osobnostiam, ktoré stavajú na svojej prirodzenosti a autentickosti. A práve z toho pramení jej pôvab a akýsi nenútený šarm. V kombinácii s príjemným hlasom a slovami, ktoré majú hlavu aj pätu a často pôsobia inšpirujúco, sa zaraďuje medzi známe tváre, ktoré ľudia jednoducho milujú.
Zakaždým vzbudzuje rešpekt a srší z nej sebavedomie. Stojí si za svojimi názormi, ktorými mnohých ovplyvňuje a mnohokrát im aj otvorí oči. Reč je o Adele Vinczeovej, ktorá má aktuálne za sebou premiérové natáčanie šou Trochu inak. Ako informoval Koktejl, reláciu si môžu diváci pozrieť na Youtube alebo na webe šou.
Kauza na pretrase vo vynovenej relácii
Moderátorka sa plánuje venovať zaujímavým hosťom vo virtuálnom svete, keďže v televízii dostala stopku. Novú kapitolu chcela odštartovať pôvodne 15. januára rozhovorom so svojím manželom Viktorom Vinczem, no nakoniec nastala zmena, čo sa týka dátumu novej epizódy, ako aj samotného hosťa. Ako informovala Adela na svojom Instagrame, niektoré rozhovory má zmysel nakrútiť mimo pôvodného plánu, keď si to situácia vyžaduje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Preto oslovila Fera Jokea potom, čo bol obvinený z nevhodného správania a sexuálneho obťažovania fanúšikov. „Fero hovorí o alkohole, o tom, ako ovplyvňoval jeho správanie, o zlom odhadnutí situácie aj o tom, kde sa pre neho končí humor a začínajú hranice druhých ľudí. No nejde iba o neho. V tomto rozhovore sa nájde každý z nás,“ napísala Adela na sociálnej sieti a zverejnila krátke video z rozhovoru so slovenským komikom a influencerom.
Nahlásiť chybu v článku