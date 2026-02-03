Prezradila, čo sa deje za kamerami. Slúžka Mira z Dunaja odhalila, aký je v skutočnosti Janko Koleník

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Odtajnila zákulisie natáčania Dunaja, k vašim službám.

V populárnom markizáckom dobovom seriáli sa dej neustále prehĺbuje nielen dramatickými zvratmi, ale aj silnými hereckými výkonmi, ktoré dokážu divákov vtiahnuť do spletitého príbehu plného lásky, konfliktov a ľudských osudov. Medzi nezabudnuteľné postavy patrí aj oddaná slúžka Mira. Hoci jej postava nevyčnieva, jej prítomnosť v príbehu dáva mnohým scénam emocionálny rozmer. 

Zuzana Šicková, ktorá stvárňuje slúžku, sa často stretáva na pľaci s Jankom Koleníkom a Janou Majeskou, keďže obsluhuje Klausovcov. Pôvodne hrala slúžku iná herečka, o to väčšie prekvapenie prišlo, keď jej zavolali z televízie Markíza a oznámili jej príjemnú správu. „Neskôr som sa dozvedela, že vyberali zo šiestich žien. Pamätám si, že mi v telefóne povedali: „Zuzka, prišiel tvoj čas v tomto seriáli,““ povedala Zuzana v rozhovore pre Plusku.

Smiech s Jankom Koleníkom

K herectvu pričuchla pred rokmi, keď hrala vo viacerých menších ochotníckych divadlách. Neskôr jej kroky smerovali na školu, kde vyštudovala réžiu a dramaturgiu bábkarskej tvorby na VŠMU. „Posledných deväť rokov stvárňujem malé textujúce postavy v slovenských seriáloch,“ prezradila viac o skúsenostiach s herectvom.

V megahite hrá slúžku, ktorá vykonáva príkazy svojich pánov. „Moja postava dotvára príbeh rodiny počas vojny, slúži v nacistickej rodine a preto musí prežiť. Zvolila taktiku byť „sivou nenápadnou myškou,“ vlastne má strach, ale miluje tých, ktorým slúži. Miluje deti, ktoré sa v rodine Klausovcov objavujú, a stará sa o ne. Je milujúca, verná, láskavá a stále odpúšťajúca tvrdé správanie svojich nadriadených,“ opísala umelkyňa svoju postavu v Dunaji.

Foto: TV Markíza

Spoluprácu s takými hviezdami ako Koleník a Majeská si herečka veľmi pochvaľuje. „Mimo kamery sú to láskaví ľudia, iní ako ich diváci vnímajú, iní ako tí, ktorých stvárňujú,“ objasnila charizmatická blondínka, ktorá je pred kamerami často terčom zlej nálady a zlosti Waltera Klausa. Dokonca sa jej zvykne herec za to ospravedlniť.

„Walter sa nikdy neospravedlní, pretože je to Herr Klaus. Zato Janko Koleník áno. Som veľmi vďačná, že môžem s ním toľko spolupracovať. Je to vynikajúci herec, veľmi kreatívny a veľa sa pri ňom nasmejeme. Vytvára výbornú humornú atmosféru na pľaci. To vám potvrdia všetci,“ poznamenala nadšená Zuzana, ktorá sa dokonca mihla aj v seriáli Sľub. Zahrala si tam pani Kopeckú, ktorá bola úplne inou postavou ako slúžka Mira. „Bol to veľký kontrast a veľmi som si to vychutnala,“ dodala.

Oslovujú ju na ulici

