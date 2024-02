Prezidentka odmieta útoky koalície: S nikým z Ústavného súdu sa nebavím ani o počasí. Prezradila, či zostane v politike

Je to bitka o čas. Tak prezidentka Slovenskej republiky nazýva novelu Trestného zákona, ktorú podpísala a postúpila na Ústavný súd (ÚS). V relácii Na telo vysvetlila svoje kroky a ohradila sa voči útokom koalície a vylúčila, že by komunikovala s kýmkoľvek z ÚS o tom, ako rozhodnúť.

Nechá rozhodnúť Ústavný súd

Zuzana Čaputová uviedla, že premiér ju ubezpečil, že ak by zákon vetovala, o ničom inom ako o premlčacích lehotách by sa s ňou nebavil. Zároveň vysvetlila, že ak by sa novelu rozhodla vetovať, nič by koalícii nebránilo v tom, aby o jej vete rozhodli až 14. marca, teda deň pred tým, ako má nadobudnúť platnosť a účinnosť zverejnením v Zbierke zákonov (Zz). V tom prípade by sa už nemusela dostať na ÚS a ten jediný je podľa prezidentky kompetentný rozhodnúť.

Premiér Slovenskej republiky vo videu, kde prezidentku označil za „opozičnú atrapu“, kritizuje jej rozhodnutie obrátiť sa na ÚS a pýta sa, či takéto kroky neboli už vopred dohodnuté. „Pre mňa je to na pobavenie, že formou otázky premiér Fico spochybňuje integritu ústavných sudcov. Pre mňa je to neprípustné, je to útok na demokraciu. Je nemám istotu, ako rozhodne ÚS. Určite mám ale väčšiu istotu v tom, že si moju správu aspoň prečíta a bude o nej uvažovať právne, nie politicky,“ reagovala prezidentka.

Čaputová zároveň odmietla, že by v poslednom období hovorila s niekým z ústavných sudcov a to dokonca „ani o počasí“. Svoje podanie pre súd zdôvodnila na 50 stranách, pretože to, čo sa tu udialo, teda schválenie novely, ktorá neprešla riadnym legislatívnym konaním, je podľa jej slov mimoriadne výnimočné a vychýlené od normálu. Povedala, že novela má dopad na bežných ľudí a netýka sa iba nejakých konkrétnych mien. Je to však zvláštny obraz, keď koalícia v takom chvate pripraví niečo, čo chráni jej ľudí.

Útoky koalície označila za absurdné a podľa nej svedčia o mentálnom svete niekoho iného, nie jej. „Ja potrebujem výkladový slovník, aby som rozumela tomu, čo hovorí koalícia. Je to mimoriadne pestré.“

K menovaniu šéfa Slovenskej informačnej služby uviedla, že si dá čas na to, aby zvážila možnosti ktoré má. Hlava štátu má byť podľa nej presvedčená o tom, že ak niekoho menuje, tá osoba je skutočne hodná toho, aby takéto miesto zastávala. Koalícii odkázala, že nie je poštár.

Do straníckej politiky sa Zuzana Čaputová nechystá.