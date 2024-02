Kvôli beztrestnosti „svojich ľudí“ ohrozujú bezpečnosť celej krajiny, povedal poslanec za PS. Môžeme prísť o eurofondy

Novela Trestného zákona bola prezidentke Slovenskej republiky doručená 14. februára, teda šesť dní od schválenia parlamentom. Zuzana Čaputová novelu podpísala a oznámila, že sa obráti na Ústavný súd. Premiér Fico ju okamžite označil na „opozičnú atrapu“ a v jeho rétorike pokračoval aj Erik Tomáš v diskusnej relácii O 5 minút 12. Podľa neho je evidentné, že sa prezidentka pridala na stranu opozície v prospech kandidáta Ivana Korčoka. Truban naopak tvrdí, že prezidentka urobila to, čo je v jej právomoci, novelu označil za promafiánsky balíček, kvôli ktorému prídeme o eurofondy.

Ohrozujú bezpečnosť krajiny

Novela Trestného zákona podľa Trubana očisťuje ľudí blízkych strane SMER a HLAS. „Neboja sa obetovať bezpečnosť krajiny, žien, dôchodcov a obetovať peniaze Európskej únie,“ uviedol. Ďalej dodal, že koalícia dlhodobo nepočúvala odbornú verejnosť, ktorá upozorňovala na to, že ak dôjde k schváleniu zmeny, prídeme o eurofondy.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš tvrdí, že premiér Robert Fico prezidentke ponúkol možnosť úpravy novely, konkrétne premlčacích lehôt, ak ju vráti do parlamentu. „Prezidentka to nevyužila. Mala využiť svoju kompetenciu vrátiť zákon do parlamentu, kde sme sa tomu mohli venovať,“ povedal.

Podľa Trubana mala koalícia dostatok času a príležitostí na to, aby novelu upravila. Upozornil však, že kvôli skrátenému legislatívnemu konaniu sú ohrozené eurofondy, keďže už samotná Európska komisia vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby takéto konanie ohľadom novely Trestného zákona zastavil.

Na viacerých zaútočil

Okrem prezidentky sa minister práce zameral aj na novinárov. Tí by podľa neho mali mať stanovené hranice. Tomáš neodsúdil ani konanie Erika Kaliňáka, ktorý v noci v Bratislave na ulici naháňal politického komentátora Mariána Leška.

Skritizoval, že sa dôslednejšie nevenovali poslancovi za Progresívne Slovensko Tomášovi Hellebrandtovi. Uviedol, že ohrozil nevinný zdravotnícky personál. Podľa jeho informácií sa mala jedna zo zdravotných sestier pichnúť ihlou do prsta cez rukavicu, ktorou ošetrovala poslance Hellebrandta. Na to moderátor relácie spoločne s Trubanom zareagovali otázkou, odkiaľ takúto vec vie. „Ja mám všetky informácie, ktoré mám mať,“ povedal.

Truban mu oponoval tým, že dnes už bývalý poslanec nebol infekčný a okamžite po tom, ako sa táto vec dostala na verejnosť, napriek tomu, že ide o diskrétnosť zdravotných záznamov, odstúpil. Tomáša skritizoval za to, že koalícia dovolila človeku, ktorý v noci opitý zrámoval semafór, aby naďalej zastával svoju funkciu. Okrem toho ho povedal, že obhajuje útoky na novinárov len niekoľko dní pred výročím vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.