Prezident Pellegrini sa zastal Fica: Kritikom nerozumie, je rád, že premiér vyjednal pre Slovensko lepšie podmienky

Bojovať za národnoštátne záujmy Slovenska je povinnosťou vlády a jej predsedu v každej situácii, a to bez ohľadu na to, či sa vo finále podarí naplniť všetky ciele, alebo nie. Uviedol to na sociálnej sieti prezident Peter Pellegrini v reakcii na to, že Slovensko blokovalo prijatie 18. sankčného balíka voči Ruskej federácii a hlasovanie zaň podmieňovalo získaním garancií riešenia dopadov návrhu Európskej komisie zastaviť dodávky ruského plynu po 1. januári 2028.

„Som presvedčený, že energetická bezpečnosť Slovenska je takýmto národnoštátnym záujmom a pre ľudí je extrémne dôležitá, lebo pre svoj dôstojný život i pre možnosti práce v našej priemyselnej krajine potrebujú dostatok energií a za prijateľnú cenu,“ napísal prezident.

Únia má právo na sankcie, no Slovensko musí chrániť svoje záujmy

Podľa svojich slov rozumie tomu, že Európska únia hľadá pri svojom postoji k Rusku nástroje, ktorými ho chce sankcionovať za vojnu na Ukrajine, vrátane definitívneho ukončenia dodávok ruského plynu a ropy.

„Je však nespochybniteľným faktom, že tieto opatrenia postihnú mimoriadne silne práve Slovensko. Vtedy je jednoznačnou úlohou vlády a jej predsedu zabojovať na medzinárodnom poli za národnoštátne záujmy Slovenska – a som rád, že tak premiér aj urobil. Nerozumiem kritikom, ktorí žiadajú vždy a za každých okolností zložiť ruky do lona a poslušne odkývať všetko, čo silnejší hráči predložia Slovensku na stôl,“ myslí si Pellegrini.

Prezident podporuje postoj premiéra

Prezident súhlasí s tým, že je veľmi dôležité, aby v kľúčových záležitostiach našla Európska únia napokon jednotu. Avšak na základe „mnohých vlastných skúseností“ dodal, že keď sa za naše národnoštátne záujmy nepostavíme my sami, nikto to za nás neurobí.

Ako tiež uviedol, o priebehu rokovaní a vyjednávania slovenskej vlády a jej predsedu s orgánmi Európskej únie bol podrobne informovaný. „Som presvedčený, že bez jeho aktívneho prístupu by dnes Slovensko nemalo absolútne žiadne garancie, že po prípadnom odrezaní sa od ruských energií neostane osamotené a bez európskej pomoci. Preto podporujem premiéra v jeho snahe vyjednať pre Slovensko čo najlepšie podmienky, a bojovať za jeho energetickú bezpečnosť,“ uzavrel prezident.