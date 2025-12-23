Prezident Pellegrini neplánuje vetovať celú trestnú novelu: Dnes sa rozhodne, či dá opraviť niektoré časti

Foto: TASR /Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Novelu Trestného zákona sa rozhodol nevetovať.

Prezident Peter Pellegrini neplánuje vetovať celú novelu Trestného zákona. Uviedol, že svoje rozhodnutie oznámi ešte dnes a rozhodne sa, či navrhne vláde úpravy a opravy niektorých častí, čo by v praxi znamenalo uplatnenie čiastočného veta na vybrané ustanovenia, ku ktorým by mal výhrady.

„Nemám ambíciu ani plán vrátiť zákon ako celok,“ vyhlásil. V takom prípade by sa parlament zaoberal konkrétnymi pripomienkami hlavy štátu – buď by ich odmietol a prezidentské veto prelomil, alebo by ich zapracoval do finálneho znenia zákona.

Ešte cez víkend v nedeľnej diskusnej relácii TA3 povedal, že sa bude rozhodovať pred Vianocami alebo počas sviatkov, teraz je jasné, že sa rozhodne už dnes.

Pellegrini sa tiež stretol s odborníkmi na trestné právo i s predstaviteľmi súdnej moci. Podľa svojich slov sa bude striktne riadiť odbornými posudkami.

Prezident si chcel podľa svojich slov detailne prechádzať paragraf za paragrafom a presvedčiť sa, či sa napĺňajú alebo nenapĺňajú výzvy tých, ktorí ho žiadajú zákon nepodpísať. „Odmietam akékoľvek spájanie sa s tým, či vyhovieme tej alebo druhej strane,“ vyhlásil.

