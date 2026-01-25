Prestaňte si čistiť uši vatovými tyčinkami: Odborníčka vysvetlila, aké problémy si tým môžete spôsobiť

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Túto chybu robia stále mnohí.

Hoci čistenie uší vatovými tyčinkami je bežnou praxou u veľkej časti obyvateľstva, presne takto sa to robiť nemá. „Uši majú samočistiacu schopnosť, vatové tyčinky majú iné použitie, nie do uší,“ konštatovala v relácii TASR TV Zdravie otorinolaryngologička Marianna Zábranská.

Ako spresnila, vatovou tyčinkou si pacienti môžu v uchu spôsobiť zbytočné komplikácie. „Ušný maz, ktorý v uchu má byť a má ochrannú funkciu, si zatlačia a potom prídu k lekárovi, že majú zaľahnuté v ušiach a zhoršený sluch,“ spresnila. Upozornila, že čistením ucha vatovou tyčinkou si ho môžeme aj bolestivo poškriabať a vyvolať nepríjemný zápal vonkajšieho zvukovodu.

Sú tu aj ďalšie stereotypy, ktorým veríme

Medzi zaužívané stereotypy, ktoré však nemajú reálne opodstatnenie, podľa nej patrí aj rozšírené presvedčenie, že všetky deti z dýchania cez ústa a chrápania vyrastú. „V tomto prípade ide o problematiku nosohltanovej mandle, ktorá im spôsobuje komplikácie a treba to riešiť,“ zdôraznila.

Deti môžu mať v dôsledku zväčšenej nosohltanovej mandle zaľahnuté v ušiach a keby sa to neriešilo, môže to podľa Zábranskej skončiť problémami so sluchom v neskoršom veku. Dodala, že ústa majú byť počas spánku zatvorené a človek, aj dieťa aj dospelý, by mal dýchať nosom. „Keď nedýchate dobre nosom, začnete dýchať ústami a obchádzate prvú obrannú bariéru, a to nosovú dutinu. Tá má dôležitú úlohu v ohrievaní, zvlhčovaní a čistení vzduchu pred vstupom do dolných dýchacích ciest,“ vysvetlila odborníčka.

Ilustračné foto: Freepik

Podľa nej z toho môžu vznikať rôzne chronické ochorenia – zápaly hrtana, hltana, pocit suchosti v slizniciach. Chrápanie je podľa lekárky komplexný problém, ktorý treba vyšetriť v spánkovom laboratóriu. V tejto súvislosti Zábranská upozornila, že je dôležité, ako sa ráno zobudíme. „Ak sa zobudíme unavení, nevyspatí, je to problém, lebo okysličenie nie je dostatočné,“ uviedla s tým, že to treba určite riešiť.

Hoci sa otorinolaryngológ zaoberá širokým spektrom problémov nosa, ucha a hrdla, najčastejšími prípadmi, s ktorými sa v ambulanciách lekárka stretáva, bývajú nosové ťažkosti, pocit upchatého nosa a zhoršeného dýchania nosom. Čo sa týka akútnych ťažkostí, sú to problémy od akútnych bolestí uší, hrdla až po život ohrozujúce stavy ako dusenie a krvácanie v ORL oblasti.

Zábranská upozornila, že v súčasnosti spadá do odboru otorinolaryngológie aj chirurgia hlavy a krku. „Veľa ľudí to nevie, ale ORL lekár zvykne chirurgicky riešiť ochorenia štítnej žľazy, uzlinové syndrómy a nádorové ochorenia v oblasti hlavy a krku,“ podotkla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac