Prekvapivý recept na šťastný vzťah: Táto nenápadná každodenná činnosť vás môže zblížiť viac ako nejaká romantika

Možno si myslíte, že klebetenie je len zlozvyk, ktorý treba skrývať. Nový výskum však ukazuje, že práve táto drobná ľudská slabosť môže byť tým, čo robí páry spokojnejšími, bližšími a odolnejšími.
Ako odhalil magazín The New York Post, výskum z Kalifornskej univerzity v Riverside naznačil, že spoločné klebetenie dokáže vzťah osviežiť a pridať mu viac radosti.
Klebetenie ako lepidlo partnerstva
Namiesto tichých pohľadov či povinných rozhovorov o domácnosti, práve odovzdávanie si drobných postrehov o druhých vytvára pocit spolupatričnosti. „Či už to chceme priznať alebo nie, každý klebetí. Klebetenie je všadeprítomné,“ pripomenula autorka výskumu Chandler Spahr.
Zariadenie Electronically Activated Recorder (EAR), ktoré nahrávalo krátke úryvky každodenných rozhovorov, zachytilo iba približne 14 % reči účastníkov. Aj napriek tomu ukázalo, že páry klebetia priemerne 38 minút denne, a väčšinu tohto času spolu.
