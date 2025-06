Prehovoril o problémoch s hnevom. Justin Bieber po obavách fanúšikov konečne priznal, že nie je v poriadku

O obavách fanúšikov o mentálne zdravie Justina Biebera sme vás už informovali viackrát. V príspevkoch na sociálnej sieti sa totiž začal fanúšikom viac vyznávať a písal o svojich chybách v minulosti a o tom, ako sa bojí, že ak ľudom povie, aký je v skutočnosti sebecký, prestanú ho mať radi. Takéto príspevky pokračovali aj ďalej, pričom nedávno fanúšikovia začali špekulovať, či z Justinovej strany nejde o výkrik o pomoc.

Kanadský spevák pridal v poslednej dobe viacero príspevkov s melancholickým popisom, ktoré jeho fanúšikovia vnímajú ako odraz emocionálnej vyčerpanosti. Ako informuje portál liveindia.tv, teraz je Justin opäť v centre pozornosti a opäť to nie je pre hudbu, ale pre jeho psychické problémy. Zdá sa totiž, že konečne priznal, že má problém a nie je na tom najlepšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Priznal problémy s hnevom

Popová hviezda prostredníctvom príbehov na Instagrame priznala, že bojuje s hnevom a cíti sa emocionálne vyčerpaný z neustáleho premýšľania o sebe samom. Len pred pár dňami sa pritom dostal na titulky novín po hádke s paparazzmi v Kalifornii. V nadväznosti na tento incident Justin prerušil vzťahy s priateľom, ktorý spochybnil jeho výbuch, čo vyvolalo online diskusiu o tom, či bolo jeho správanie oprávnené.

Teraz sa Justin rozhodol priznať, že má skutočne problém a konečne zareagoval na stupňujúce sa obavy jeho fanúšikov. Napísal: „Ľudia mi neustále hovoria, aby som sa uzdravil. Nemyslíte si, že keby som sa mohol uzdraviť, už by som to urobil? Viem, že som zlomený. Viem, že mám problémy s hnevom. Celý život som sa snažil byť ako ľudia, ktorí mi hovorili, že sa musím zmeniť, aby som bol ako oni. A to ma len stále viac unavuje a rozčuľuje.“

Spevák, ktorý získal cenu Grammy, pokračoval a priznal, že čím viac sa snaží rásť, tým viac sa cíti sebecký. „Ježiš je jediný človek, ktorý ma motivuje, aby som svoj život venoval druhým. Lebo úprimne, v poslednej dobe som vyčerpaný z premýšľania o sebe, vy nie?“ vysvetlil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Neskôr to však znova celé otočil a poslal odkaz ľuďom, ktorých nemenoval, no očividne mu ich záujem nebol príjemný. V jeho odkaze stálo: „Prestaňte sa ma pýtať, či som v poriadku. Prestaňte sa ma pýtať, ako sa mám. Ja to vám nerobím… Vaše obavy nepôsobia ako záujem. Je to len utláčajúce a čudné.“

Justinovo úprimné vyznanie pripomína emocionálnu daň, ktorú si môže sláva vyžiadať, a to, ako aj svetové ikony často bojujú s vnútornými problémami ďaleko od reflektorov. Navyše potom, ako sa na povrch dostal celý škandál s Diddym, fanúšikovia majú o Justina ešte väčšie obavy a desia sa toho, čo sa mohlo diať za zatvorenými dverami, keď bol mladší.