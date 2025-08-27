Predseda Slovenskej akadémie vied sa stretne s prezidentom Pellegrinim. Riešiť budú analýzu vakcín

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
TASR
Koronavírus
Prezident budúci týždeň prijme predsedu SAV v súvislosti s výsledkami analýzy.

Prezident SR Peter Pellegrini budúci týždeň prijme predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta v súvislosti s výsledkami analýzy vakcín proti COVID-19. Pre TASR to potvrdili z kancelárie prezidenta. Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na stredajšom rokovaní.

„Predseda SAV bol dnes tesne pred začiatkom rokovania vlády informovaný, že o analýze sa nebude rokovať. V zmysle nevyhnutnej potreby odprezentovať výsledky vedeckej analýzy požiadal Martin Venhart prezidenta SR o prijatie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Z kancelárie prezidenta potvrdili, že prezident žiadosť obdržal. „Prijme ho počas budúceho týždňa,“ uviedli pre TASR.

Vláda analýzu v blízkej budúcnosti riešiť zrejme nebude

Analýza SAV sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nedostane do programu schôdzí vlády ani na budúci týždeň. Stredajšie výjazdové rokovanie v Senici nechcel podľa svojich slov zaťažovať inými témami. Zároveň vyjadril plnú podporu pre splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára a vyhlásil, že žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustí.

Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) avizoval, že vládu o výsledkoch analýzy informuje na stredajšom rokovaní vlády.

