Predpoveď sa zmenila z hodiny na hodinu: Takto to nakoniec bude so snežením na Slovensku

Na krajnom juhozápade Slovenska sa v piatok (27. 3.) ráno očakáva len minimálna snehová pokrývka. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Meteorológovia očakávajú v Bratislave v najnižších polohách záhorskej časti mesta do päť centimetrov snehu, vo východnej časti mesta sneh neočakávajú. Na hrebeni Malých Karpát môže byť do 20 centimetrov snehu.
„Sneh by mal byť v piatok ráno podľa aktuálneho behu od modelu Aladin aj v Bielych Karpatoch a v Žilinskom kraji na viacerých miestach. Model ECMWF očakáva sneh v piatok ráno v nížinách na krajnom juhozápade Slovenska lokálne len na úrovni do dvoch centimetrov a model Icon neočakáva v piatok ráno sneh na juhozápade ani vo vyššej časti Malých Karpát,“ uviedli meteorológovia.
Nakoniec z toho bude zrejme len poprašok
Dodali, že modely majú s odhadom toho, či a kde bude na juhozápade sneh aj v najnižších polohách, v posledných dňoch problém a v predpovedi je ešte aj dnes stále pomerne veľká miera neistoty. „Je však už dosť pravdepodobné, že v piatok ráno bude v Bratislave vo vyšších polohách mesta prechodne bielo, ale asi to bude len pár centimetrov snehu,“ predpokladajú odborníci.
Poznamenali, že záhorská časť mesta sneh mať môže, ale pravdepodobne ho bude veľmi málo. Východná časť mesta by mala zostať úplne bez snehu. „Mimo krajného juhozápadu sa vytvorenie snehovej pokrývky v polohách do 200 metrov nad morom podľa aktuálnych výstupov v piatok ráno neočakáva,“ objasnili.
