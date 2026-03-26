Predpoveď sa zmenila z hodiny na hodinu: Takto to nakoniec bude so snežením na Slovensku

Foto: TASR - Dano Veselský

Lucia Mužlová
TASR
Model Aladin ešte pred pár hodinami ukazoval niečo iné.

Na krajnom juhozápade Slovenska sa v piatok (27. 3.) ráno očakáva len minimálna snehová pokrývka. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Meteorológovia očakávajú v Bratislave v najnižších polohách záhorskej časti mesta do päť centimetrov snehu, vo východnej časti mesta sneh neočakávajú. Na hrebeni Malých Karpát môže byť do 20 centimetrov snehu.

„Sneh by mal byť v piatok ráno podľa aktuálneho behu od modelu Aladin aj v Bielych Karpatoch a v Žilinskom kraji na viacerých miestach. Model ECMWF očakáva sneh v piatok ráno v nížinách na krajnom juhozápade Slovenska lokálne len na úrovni do dvoch centimetrov a model Icon neočakáva v piatok ráno sneh na juhozápade ani vo vyššej časti Malých Karpát,“ uviedli meteorológovia.

Nakoniec z toho bude zrejme len poprašok

Dodali, že modely majú s odhadom toho, či a kde bude na juhozápade sneh aj v najnižších polohách, v posledných dňoch problém a v predpovedi je ešte aj dnes stále pomerne veľká miera neistoty. „Je však už dosť pravdepodobné, že v piatok ráno bude v Bratislave vo vyšších polohách mesta prechodne bielo, ale asi to bude len pár centimetrov snehu,“ predpokladajú odborníci.

Poznamenali, že záhorská časť mesta sneh mať môže, ale pravdepodobne ho bude veľmi málo. Východná časť mesta by mala zostať úplne bez snehu. „Mimo krajného juhozápadu sa vytvorenie snehovej pokrývky v polohách do 200 metrov nad morom podľa aktuálnych výstupov v piatok ráno neočakáva,“ objasnili.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac