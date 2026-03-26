Počasie sa láme, snežiť začne do pár hodín: Napadnúť môže aj 15 cm, hrozia aj ďalšie nebezpečné javy

Nad Slovenskom sa začína prejavovať výrazný studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa nachádza nad Jadranom. Počasie sa tak v priebehu štvrtka výrazne zhorší a prinesie zrážky, ochladenie aj silnejší vietor.
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, dnes sa očakáva prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo dážď so snehom, pričom na východe budú zrážky skôr miestami. Vo vyšších polohách, najmä na západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, sa od stredných polôh očakáva sneženie, ojedinele aj v nižších nadmorských výškach.
Výstrahy pred dažďom a riziko škôd
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Väčšina z nich platí až do piatka (27. 3.) a soboty (28. 3.). Výdatný dážď očakávajú meteorológovia najmä na západe Slovenska, konkrétne v Bratislavskom a Trnavskom kraji vo všetkých okresoch. Zrážky s úhrnom do 40 milimetrov sa môžu vyskytnúť aj v okresoch Trenčianskeho kraja (Myjava, Nové Mesto nad Váhom) a Nitrianskeho kraja (Komárno, Šaľa).
Odborníci upozorňujú, že takýto úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Silný vietor môže spôsobiť komplikácie
Silný vietor sa očakáva najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Lokálne môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu. Meteorológovia dodali, že táto rýchlosť je v danej ročnej dobe bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
V okresoch Malacky, Pezinok, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Senica a Trnava hrozí aj silný vietor na horách. Na hrebeňoch sa môže ojedinele vyskytnúť vietor s nárazmi do 110 kilometrov za hodinu a priemernou rýchlosťou okolo 70 kilometrov za hodinu, teda až víchrica. „Takáto rýchlosť vetra nie je pre dané obdobie a oblasť bežná a predstavuje zvýšené riziko najmä pre turistiku či horolezectvo,“ uviedli meteorológovia.
Sneženie sa môže vyskytnúť najmä v častiach západného a severného Slovenska, v Bratislavskom kraji najmä v oblasti Malých Karpát, kde platia výstrahy predbežne od 18.00 h do piatka do 10.00 h. So snežením treba počítať aj v Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
Napadnúť môže aj viac ako 10 centimetrov snehu
V okresoch Piešťany, Senica, Trnava, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Žilina môže lokálne, najmä nad 500 metrov nad morom, napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu. „Takáto výška snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre dopravu a pohyb osôb,“ spresnili odborníci. V mnohých okresoch sa môžu vyskytnúť aj snehové jazyky, ktoré predstavujú riziko najmä pre dopravu.
Denné maximá budú značne rozdielne. Na väčšine územia sa očakáva teplota od 1 °C do 9 °C, pričom na západe, v Žilinskom kraji a na Spiši bude na mnohých miestach pocitovo chladno. Naopak, na východe Podunajskej nížiny, na juhu stredného Slovenska, ako aj v oblastiach Šariša, Abova a Zemplína môže teplota vystúpiť na 10 °C až 18 °C.
Nahlásiť chybu v článku