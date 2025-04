Predpoveď na Veľkú noc: Teploty budú stúpať, no slnečné počasie nečakajte. Takto bude počas sviatkov

Blíži sa Veľká noc a spolu s ňou sa mení aj charakter počasia. Po výraznom ochladení, ktoré v uplynulých dňoch priniesol na Slovensko arktický vzduch, sa k nám postupne vracia teplejšie jarné počasie.

Teploty majú podľa predpovedí v priebehu týždňa stúpať a počas víkendu by mohli prekročiť hranicu 20 °C. Hoci to vyzerá nádejne, pred sviatkami sa očakáva aj nepríjemné prekvapenie v podobe saharského prachu. Podľa portálu iMeteo sa k nám po arktickom vzduchu začína dostávať teplejšie prúdenie.

Saharský prach môže ovplyvniť teploty

V najbližších dňoch teploty porastú a budúci týždeň by sa mohli vyšplhať až na 24 °C. Typické jarné počasie však bude sprevádzať premenlivá oblačnosť a občasné búrky. Či si podobné podmienky udržia svoju stabilitu až do Veľkej noci, je zatiaľ otázne.

Ešte pred sviatkami sa nad našou oblasťou začne prejavovať aj relatívne vysoká koncentrácia saharského prachu, ktorý môže nielen zhoršiť kvalitu ovzdušia a viditeľnosť, ale aj spôsobiť mierny prepad teplôt, miestami o 1 až 2 °C. Počas veľkonočných sviatkov sa očakáva vrchol tohto zaťaženia, čo môže narušiť očakávania o príjemnom jarnom počasí.

Oteplenie s prachom

Začiatok týždňa priniesol postupné otepľovanie, no nočné mrazy ešte stále pretrvávajú. Koncom týždňa by sa už mali teploty výraznejšie zdvihnúť a počas víkendu by mali opäť prekročiť hranicu 20 °C. V piatok (11.4.) začne do našej oblasti prenikať teplý front, ktorý zároveň prinesie aj saharský prach. Jeho koncentrácia bude postupne narastať a počas Veľkej noci dosiahne maximum.

Veľkonočné počasie bez jasnej oblohy

Ak ste dúfali v Veľkú noc pod jasnou modrou oblohou, možno budete sklamaní. Saharský prach môže výrazne ovplyvniť farbu oblohy, ktorá bude skôr matná a zahmlená. Ako presne to ovplyvní teploty na samotné sviatky, ukážu až najnovšie predpovede.