Predpoveď na november 2025: Pripravte si bundy, začne prituhovať. V tieto dni príde zlom, začne už aj snežiť

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Slovensko čaká teplejšia a vlhkejšia zima, no už november prinesie prvé náznaky snehu.

Zima, ktorá sa blíži, bude iná, než na akú sme zvyknutí. Meteorológovia varujú, že jav La Niña, ktorý sa v Tichom oceáne rozbieha už tretí rok po sebe, ovplyvní počasie na celej planéte. Zatiaľ čo sever Ameriky čaká tuhá a zasnežená zima, Európa a Slovensko sa musia pripraviť na teplejšie mesiace s častým dažďom a len s krátkymi obdobiami sneženia.

Predpovede vychádzajú z analýz portálov Severe Weather Europe a Holidify, ktoré zverejnili najnovšie dáta z modelov ECMWF, UKMO a NOAA Climate.

La Niña mení počasie na celom svete

La Niña vzniká, keď sa voda v rovníkovej oblasti Tichého oceánu výrazne ochladí. Toto ochladenie síce prebieha tisíce kilometrov od Európy, no dokáže zmeniť cirkuláciu vzduchu v celej atmosfére. Výsledkom sú silné mrazy v Severnej Amerike, ale naopak, teplejšie zimy v Európe. Podľa odborníkov ide o výnimočnú situáciu, pretože La Niña pretrváva už tretí rok. Takýto dlhý priebeh je zriedkavý a môže ovplyvniť aj zimu 2025 a 2026.

Ilustračná foto: NASA

Slovensko čaká zima bez kalamít a bez trvalého snehu

Model ECMWF, ktorý zahŕňa aj náš región, naznačuje, že Slovensko čaká mierna a vlhká zima. Snehu bude málo a udrží sa len vo vyšších polohách. December prinesie typicky sychravé dni s hmlou a dažďom. Teploty sa budú väčšinou pohybovať okolo 3 až 6 °C, a ak sa objaví sneh, v nížinách sa dlho neudrží.

„Biele Vianoce sú tento rok veľmi nepravdepodobné,“ uvádzajú meteorológovia z ECMWF. V januári sa počasie mierne ochladí, najmä na severe a v horských oblastiach. Sneh sa objaví častejšie, no väčšina krajiny zažije len prechodné mrazy. Február má byť podľa výhľadov najteplejším mesiacom zimy.

Prinesie viac dažďa a vetra, a sneh sa udrží len v Tatrách, Nízkych Tatrách, na Orave a Kysuciach. „Zima 2025 a 2026 bude na Slovensku teplejšia, s častejšími prechodmi medzi dažďom a snehom. Sneženie bude krátke a bez trvalej pokrývky,“ dopĺňajú odborníci z ECMWF.

Európa sa pripravuje na mierne mesiace

Podobný scenár čaká aj zvyšok kontinentu. Podľa modelov UKMO a ECMWF sa väčšina snehu presunie do severnej Európy a Álp. Stredná a južná Európa bude skôr daždivá a veterná. Január môže priniesť niekoľko dní so snehom a mrazom, no už vo februári sa počasie zmení a prinesie skoré oteplenie. Marec by mal byť nadpriemerne teplý, čo naznačuje, že jar príde tento rok skôr.

November prinesie prvé náznaky zimy

Ešte pred zimou prinesie november premenlivé a chladné počasie. Dni sa budú skracovať a teploty sa budú pohybovať medzi 3 a 8 °C. Na juhu krajiny môžu popoludní vystúpiť aj nad 12 °C, zatiaľ čo sever Slovenska zažije prvé vločky snehu.

Ilustračná foto: TASR (AP)

V polovici novembra sa očakáva viac dažďa, vetra a v noci aj prízemné mrazy. Koniec mesiaca prinesie ochladenie a hory sa začnú pomaly bieliť. „November bude chladnejší a premenlivejší než október, no stále pôjde o mierny prechod do zimy. Sneh sa v nížinách objaví len krátko,“ uvádzajú meteorológovia.

Mierna zima, skorá jar a málo snehu

Zima 2025 a 2026 bude podľa všetkých hlavných modelov mierna, vlhká a premenlivá. Snehu bude málo, a ak sa objaví, väčšinou sa roztopí do niekoľkých dní. Teploty budú často kolísať, čo prinesie rýchle zmeny medzi dažďom, snehom a hmlou. Najviac zimnej atmosféry zažijú obyvatelia horských oblastí, zatiaľ čo nížiny čaká skôr dlhé jesenné obdobie.

Ak sa však počas zimy zmení správanie arktického víru, môže sa objaviť krátke, ale intenzívne ochladenie. Zatiaľ to však vyzerá, že Slovensko prežije zimu plnú dažďa, hmiel a vetra a jar sa začne o niečo skôr, než býva zvykom.

