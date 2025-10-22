Bizarný prípad zo stredného Slovenska: Muž zaútočil harpúnou, obeť skončila so šípom v krku. Polícia páchateľa zadržala

Šíp z harpúny muža zasiahol do krku.

Muž z okresu Zvolen mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, polícia ho zadržala. O zadržaní 58-ročného muža informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.

Ako uviedlo, k útoku na 42-ročného muža malo dôjsť v pondelok 20. októbra vo večerných hodinách. Podľa doterajších zistení šíp z harpúny muža zasiahol do oblasti krku.

„Jeho zranenie si vyžiadalo okamžitý prevoz do nemocnice. Doba liečby zatiaľ ustálená nebola, vieme však potvrdiť, že útok smeroval na životne dôležitý orgán a mohol spôsobiť život ohrozujúci stav,“ informovalo KR PZ v Banskej Bystrici.

Polícia v súvislosti s týmto skutkom začala trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Podozrivého zadržali a umiestnili do policajnej cely.

Po získaní ďalších dôkazov si prípad prevzal krajský vyšetrovateľ z Banskej Bystrice, pričom zrejme dôjde k zmene právnej kvalifikácie skutku. V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony. Bližšie informácie k prípadu v súčasnosti preto nie je možné poskytnúť,“ uzavrela polícia.

