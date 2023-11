Predjedlo cigareta, aperitív borovička: Ľudia na internete reagujú na Dankov nápad, dávajú mu tipy na „národné menu“

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa do plnenia svojho národného programu pustil s veľkou vervou. Zdá sa, že štátnymi symbolmi Slovenskej republiky nebudú už len vlajka, znak, hymna a pečať, ale aj jedlo.

Tradície a kultúra

Nová vláda ešte nedostala dôveru parlamentu a už sú na stole rôzne návrhy, ako zachrániť národné cítenie. „Môžeme sa začať baviť o nejakom národnom menu. Tak ako v Rakúsku, že máte tri polievky : Goulash suppe, Fritattensuppe a nejaké hlavné národné jedlá,“ uviedol pred pár dňami na tlačovej konferencii Danko.

Odpovede na jeho nápad na seba nedali dlho čakať a na sociálnych sieťach sa strhla diskusia o tom, čo by si Slováci a Slovenky priali mať v menu. Na schválenie takejto legislatívy nečaká ani Kaufland, ktorý okamžite vytvoril národné menu pre svojich zákazníkov.

Do premýšľania o novinke sa zapojila aj satirická stránka Zomri: „Milé Zomríčatká, poďme pomôcť tejto vláde vyskladať vlastné národné menu, majú toho teraz naozaj veľa, takže našu snahu určite ocenia,“ vyzvala svojich fanúšikov.

Žiaľ, na Slovensku je stále slušnosťou neodmietnuť alkohol. Preto nie je prekvapením, že jednou z hlavných zložiek jedálnička by podľa mnohých ľudí mala byť borovička alebo pivo, prípadne borovička s pivom. Alebo, ako napísal jeden z komentujúcich, čaj s rumom, ale bez čaju.

Niektorí sa zamysleli aj nad formou stolovania: „Menu by malo byť pestré a podávané na ostrouhlom stole.“ Súčasťou by mali byť aj drevené lyžice, hlboký tanier alebo gumený obrus.

Klenoty našej kuchyne

Každému by zrejme ako typické jedlo automaticky napadli bryndzové halušky, prípadne československý unikát – vyprážaný syr s hranolčekmi. Ľudia však majú aj lepšie idey.

V komentároch sa niekoľkokrát objavila raňajková klasika – treska s rožkom alebo spišské párky. Niekto zasa navrhol nesku s cigaretou, na čo dostal okamžite odpoveď: „Aká neska? Turek predsa!“ A ďalší doplnil detail: „Káva jedine Popradská.“

Nápady na obedové menu sú pestrejšie. Kým jedni hovoria o zemiakových plackách alebo slivkových guliach, oveľa väčšej skupine sa pozdáva klasika Zomri – segedín.

Našli sa aj takí, ktorí dokázali vyskladať národné menu na celý deň: „Predjedlo cigareta, aperitív borovička. Druhý aperitív borovička. Potom mäso so syrom a broskyňou. Pol ryža, pol hranolky. Tretí aperitív borovička, aby jedlo sadlo. Štvrtý aperitív. Dovtedy prekladáme pivom.“

Odkazy pre politikov

Opäť sa potvrdilo, že vynaliezavosť slovenského národa nepozná hranice. Množstvo podnetov odkazuje na našu históriu pretkanú súčasnosťou.

„Navrhujem do raňajkového menu Blahove ruské vajcia.“ Ďalší člen diskusie dodal: „Podľa výsledkov volieb by to malo byť ruské vajce, ruská zmrzlina a všetko zapiť vodkou.“

A opäť prišlo aj k vystaveniu kompletného menu. „Samozrejme, polievka by mohol byť zbojnícky vývar. Hlavné jedlo – Halušky z poľovníckej chaty alebo Čarnogurský rezeň. A ako dezert Oblíž prst, pre dôchodcov zadarmo.“

Objavila sa aj podobná reakcia, špeciálne adresovaná navrhovateľovi národného menu: „Pre chudobného a hladného Slováka by som ako predjedlo navrhla poukaz Rekreačný vyplatený v termeni júnovom. Hlavné jedlo Schkym steak zo slovenskej ouce. A ako zákusom Sladkú závisť Viktora Orbána so šľahačkou.“