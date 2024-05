Pre výzvu na TikToku sa uškrtilo: Malé dievča zomrelo pri „skúške odvahy“, z objavenej nahrávky mrazí

Na internete, najmä na sociálnych sieťach, sa neraz objavujú mimoriadne nebezpečné výzvy. Tie však nedokážu správne vyhodnotiť najmä menšie deti. Práve pri takejto výzve prišlo o život aj 12-ročné dievča z Nemecka, píšu nemecké portály Focus a HNA.

Nezmyselný Blackout Challenge

Išlo o takzvaný Blackout Challenge, ktorého cieľom je dostať sa do bezvedomia a objavuje sa najmä na sociálnej sieti TikTok. K tragédii síce došlo ešte pred mesiacom, no informácie sa na verejnosť dostali až v týchto dňoch. Dievča z Hesenska údajne zaželalo svojim rodičom dobrú noc a okolo 21:00 sa zavrelo do izby.

Približne o polnoci ju však chcel pozdraviť strýko, vošiel do miestnosti a objavil jej nehybné telo. Mladej školáčke nedokázali pomôcť už ani privolaní záchranári. Osudnou sa jej stalo aj to, že sa nakrúcala sama a nemal jej kto poskytnúť prvú pomoc. Zo záberov z jej mobilu vyplýva, že výzvu skúšala na viackrát. S prvým pokusom totiž nebola spokojná, no druhý sa jej stal osudným.