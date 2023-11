Danko si pre Slovákov pripravuje „lahôdku“: Hovorí o „národnom menu“ pre reštaurácie

Predseda SNS navrhuje, aby sa na Slovensku začalo hovoriť o národnom menu. Za vzor dáva Rakúsko. Okrem toho by chcel, aby národná lotériová spoločnosť TIPOS prešla pod správu nového ministerstva, ktoré pripadne SNS.

Chce mať aj Tipos

Ako píše Denník N, Tipos má miliardové tržby a práve tieto príjmy by mali ísť do športu a cestovného ruchu, podobne ako to majú v Česku. Minulý rok mal Tipos tržby na úrovni 1,2 miliardy eur, zisk bol 24 miliónov eur.

Inšpirácia v Rakúsku

Andrej Danko tvrdí, že by sa malo začať hovoriť aj o „národnom menu“ pre reštaurácie. Čo si pod ním ale predstavuje, nekonkretizoval. Za vzor v tomto dal Rakúsko.