Čo Slovenky považujú za trapasy, celebrity vo veľkom nosia a propagujú. Toto sú vraj najväčšie módne prešľapy

Každý má svoj štýl a nosí, čo sa mu páči, alebo čo mu pristane. Nie všetci však vnímajú niektoré trendy rovnako a mnoho z nich sa tak často stretne s nepochopením.

Od estetických zákrokov cez trendy v manikúre až po jednotlivé kúsky oblečenia. Vždy sa nájde niečo, čo niektoré ženy milujú a iné zas nenávidia. Ako sa však ukázalo, je viacero vecí, ktoré influencerky ospevujú a nosia, no bežné ženy nad tým len nechápavo krútia hlavou. Nejde pritom len o outfity známych žien, keďže ako vyplýva z ich označenia, inšpirovali aj iné ženy, aby to nosili.

Tento kúsok neznášajú najviac

„Čo je podľa vás najväčšie módne faux pas?“ znela otázka vo verejnej diskusii a ako sa ukázalo, mnoho žien malo čo povedať. Od súčasných módnych trendov až po obyčajné veci, ktoré má v šatníku každá žena.

Rebríčku v kategórii oblečenie dominovali najmä tepláky na rôzne príležitosti. „Nový trend – tepláky vždy a všade,“ chopila sa hneď slova jedna žena a ďalšia sa ihneď pridala: „Mne sa nepáči terajší trend chodiť všade v teplákoch.“

Jeden kúsok ich však prekonal a prekvapivo sú to legíny. „Legíny s nejakým vzorom, legíny celkovo, to patrí spolu s teplákmi na cvičenie alebo na túru, nie do mesta, alebo do školy,“ vysvetlila žena, ktorá tomuto kúsku akosi neprišla na chuť. A nie je jediná. „Veľa žien, ktoré cvičia, tak tak, ako chodia oblečené do fitka (legíny v zadku + croptop), tak takto chodia všade,“ krútila hlavou ďalšia. To však nie je jediná kombinácia s legínami, ktorá sa ženám nepáči. Ďalšia vysvetlila: „Legíny vždy a všade a ešte k nim obuť lodičky.“

Vyzerá to tak, že medzi ženami panuje názor, že legíny sú vhodné na cvičenie a nie na bežné nosenie. Potvrdzuje to napríklad aj tento komentár: „Legíny inde ako pri športovaní.“

Nielen otázka vkusu

Nie je to pritom len otázkou vkusu, ale ukázalo sa, že tiež otázkou veľkosti. Legíny, alebo skôr legíny v kombinácii s krátkym tričkom, sú medzi ženami považované za skutočné faux pas. „Mať veľkosť XXL a nahodiť sa do croptopu a legín s ťavím kopytom,“ krútila hlavou žena a ďalšia sa hneď pridala: „Legíny na príliš big sized žene a holé brucho na faldičkách.“

Nevkus však ženy nenašli len medzi oblečením, ale tiež pri líčení a manikúre. Presne totiž vedia, čo je ešte v poriadku a čo zas príliš, alebo dokonca nechutné.

Nechutné nechty