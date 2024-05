Markíza pripravuje novú televíznu stanicu. Jej zameranie viacerých prekvapí, takýto by mohol byť názov

Televízia Markíza má vo svojom repertoári aktuálne 4 televízne stanice, no podľa portálu MediaBoom by k nim mohla čoskoro pribudnúť aj piata. Najnovším prírastkom do markizáckej rodiny je stále Markíza Krimi, ktorá bola spustená pred dvoma rokmi.

Markíza Klasik

Líder slovenského televízneho trhu údajne plánoval uviesť novú stanicu ešte v apríli, no nakoniec svoje rozhodnutie zmenil. Nakupovanie titulov pre nový okruh však už prebehlo a televízia je podľa spomínaného portálu pripravená spustiť vysielanie.

Hoci oficiálne nevieme, na čo by mohla byť nová stanica zameraná, na Úrade priemyselného vlastníctva si Markíza nechala zaregistrovať tri názvy – Markíza Film, Markíza Fun a Markíza Klasik. Stanica s príponou Fun by mohla vysielať sitkomy a komédie, stanica Markíza Film by mohla priniesť filmové zážitky a Markíza Klasik by mohla byť zameraná na staršieho diváka.

Z troch menovaných bude podľa MediaBoomu čoskoro spustená práve Markíza Klasik, pre ktorú už televízia údajne disponuje platnou licenciou na vysielanie. „Súčasťou vysielania by mali byť podľa našich informácií aj akvizičné tituly – objaviť by sa mohli staršie česko-slovenské seriály aj filmy, ale taktiež ďalšie zahraničné produkcie staršieho dáta,“ dodáva portál.